Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Yhdysvallat näkee Euroopan heikkona ja kuihtuvana, professori sanoo. LEHTIKUVA / AFP, AFP / LEHTIKUVA / NICOLAS TUCAT

”Tervetullut uutinen Venäjälle” – transatlanttinen yhteistyö on kriisissä, asiantuntija sanoo

  • Julkaistu 06.12.2025 | 17:06
  • Päivitetty 06.12.2025 | 17:08
  • Eurooppa, Yhdysvallat
Valkoinen talo pitää professorin mukaan Eurooppa kuihtuvana maanosana.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Yhdysvaltojen uusi kansallisen turvallisuuden strategia herättää yhä keskustelua sekä huolta transatlanttisen yhteistyön tulevaisuudesta. Asiakirjassa muun muassa määritellään Yhdysvaltojen Eurooppa-politiikan keskeiseksi periaatteeksi ”mielikuvan ja todellisuuden” ikuisesta laajenevasta Natosta lopettamisen. Asiakirjassassa arvostellaan myös Euroopan maahanmuuttopolitiikkaa kovin sanoin. ”Sivilisaation pyyhkiytymisen” riskiä pidetään Euroopassa todellisena uhkana.

Verkkouutiset on koonnut strategian keskeisiä Eurooppaa ja Natoa koskevia kirjauksia tästä löytyvään juttuun.

Yhdysvaltojen Eurooppa-linjaukset järkyttäneet useita turvallisuuspolitiikan asiantuntijoita. Johns Hopkins-yliopiston professori, Venäjä-tuntija Sergei Radtshenko on kuvaillut strategiaa ”helvetinmoiseksi luettavaksi”.

Myös Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri, tunnettu ulkopolitiikan kommentaattori Carl Bildt ihmettelee asiakirjassa esitettyjä väitteitä.

– Ainoa maailmankolkka jossa Yhdysvaltojen uusi turvallissusstrategia näkee demokratian olevan uhattuna on Eurooppa. Eriskummallista, Bildt kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

EU ja muut monikansalliset organisaatiot heikentävät Valkoisen talon linjapaperin mukaan ”poliittista vapautta”. Bildt luonnehtii paperia ”J. D. Vanceksi steroideilla”, viitaten varapresidentti Vancen helmikuussa Münchenin turvallisuuskonferenssissa pitämään puheeseen. Vance arvosteli tuolloin Eurooppaa muun muassa sananvapauden kaventamisesta.

Arvostetun kansainvälisen politiikan asiantuntijan, Eurasia Group -tutkimuslaitoksen johtaja Ian Bremmerin mukaan Yhdysvallat ja Eurooppa ovat nyt huolestuttavan erilinjaisia. Yhdysvallat näkee heikon EU:n olevan intressissään, hän arvioi.

– Yksikään vakavasti otettava eurooppalainen johtaja ei usko, että maanosa kohtaisi ”sivilisaation pyyhkiytymisen”, josta Yhdysvaltojen turvallisuusstrategiassa varoitetaan, Bremmer kirjoittaa X:ssä.

– Eurooppa ja Yhdysvallat eivät toisen maailmansodan jälkeen ole koskaan olleet näin kaukana toisistaan. Kriisi transatlanttisille suhteille, ja tervetullut uutinen (Vladimir) Putinille, asiantuntija pelkää.

Oxfordin yliopiston historian professori Peter Frankopan taas toteaa strategian paljastavan Yhdysvaltojen hallinnon maailmankuvan. Euroopan riippuvuus Yhdysvalloista nähdään ongelmana.

Washingtonin näkökulmasta Eurooppa ei pelkästään panosta liian vähän puolustukseen tai kasva liian hitaasti. Sitä pidetään kuihtuvana: taloudellisesti ja poliittisesti heikkona ja vaarassa muuttua epäluotettavaksi liittolaiseksi.

Näkemyksen kanssa voi olla eri mieltä, Frankopan toteaa X:ssä julkaisemassaan ketjussa, mutta se on nyt kirjattu Yhdysvaltojen strategiaan.

– Euroopalla ei ole varaa nojata vuoden 1945 jälkeen muodostettuihin oletuksiin, professori kirjoittaa.

Poimintoja videosisällöistämme

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)