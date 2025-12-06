”Tervetullut uutinen Venäjälle” – transatlanttinen yhteistyö on kriisissä, asiantuntija sanoo

Yhdysvaltojen uusi kansallisen turvallisuuden strategia herättää yhä keskustelua sekä huolta transatlanttisen yhteistyön tulevaisuudesta. Asiakirjassa muun muassa määritellään Yhdysvaltojen Eurooppa-politiikan keskeiseksi periaatteeksi ”mielikuvan ja todellisuuden” ikuisesta laajenevasta Natosta lopettamisen. Asiakirjassassa arvostellaan myös Euroopan maahanmuuttopolitiikkaa kovin sanoin. ”Sivilisaation pyyhkiytymisen” riskiä pidetään Euroopassa todellisena uhkana.

Verkkouutiset on koonnut strategian keskeisiä Eurooppaa ja Natoa koskevia kirjauksia tästä löytyvään juttuun.

Yhdysvaltojen Eurooppa-linjaukset järkyttäneet useita turvallisuuspolitiikan asiantuntijoita. Johns Hopkins-yliopiston professori, Venäjä-tuntija Sergei Radtshenko on kuvaillut strategiaa ”helvetinmoiseksi luettavaksi”.

Myös Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri, tunnettu ulkopolitiikan kommentaattori Carl Bildt ihmettelee asiakirjassa esitettyjä väitteitä.

– Ainoa maailmankolkka jossa Yhdysvaltojen uusi turvallissusstrategia näkee demokratian olevan uhattuna on Eurooppa. Eriskummallista, Bildt kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

EU ja muut monikansalliset organisaatiot heikentävät Valkoisen talon linjapaperin mukaan ”poliittista vapautta”. Bildt luonnehtii paperia ”J. D. Vanceksi steroideilla”, viitaten varapresidentti Vancen helmikuussa Münchenin turvallisuuskonferenssissa pitämään puheeseen. Vance arvosteli tuolloin Eurooppaa muun muassa sananvapauden kaventamisesta.

Arvostetun kansainvälisen politiikan asiantuntijan, Eurasia Group -tutkimuslaitoksen johtaja Ian Bremmerin mukaan Yhdysvallat ja Eurooppa ovat nyt huolestuttavan erilinjaisia. Yhdysvallat näkee heikon EU:n olevan intressissään, hän arvioi.

– Yksikään vakavasti otettava eurooppalainen johtaja ei usko, että maanosa kohtaisi ”sivilisaation pyyhkiytymisen”, josta Yhdysvaltojen turvallisuusstrategiassa varoitetaan, Bremmer kirjoittaa X:ssä.

– Eurooppa ja Yhdysvallat eivät toisen maailmansodan jälkeen ole koskaan olleet näin kaukana toisistaan. Kriisi transatlanttisille suhteille, ja tervetullut uutinen (Vladimir) Putinille, asiantuntija pelkää.

Oxfordin yliopiston historian professori Peter Frankopan taas toteaa strategian paljastavan Yhdysvaltojen hallinnon maailmankuvan. Euroopan riippuvuus Yhdysvalloista nähdään ongelmana.

Washingtonin näkökulmasta Eurooppa ei pelkästään panosta liian vähän puolustukseen tai kasva liian hitaasti. Sitä pidetään kuihtuvana: taloudellisesti ja poliittisesti heikkona ja vaarassa muuttua epäluotettavaksi liittolaiseksi.

Näkemyksen kanssa voi olla eri mieltä, Frankopan toteaa X:ssä julkaisemassaan ketjussa, mutta se on nyt kirjattu Yhdysvaltojen strategiaan.

– Euroopalla ei ole varaa nojata vuoden 1945 jälkeen muodostettuihin oletuksiin, professori kirjoittaa.

The only part of the world where the new 🇺🇸 security strategy sees any threat to democracy seems to be Europe. Bizarre. pic.twitter.com/tGCjI1OdKp — Carl Bildt (@carlbildt) December 5, 2025

us national security strategy trump, 1st term: china and russia want to shape a world antithetical to united states values and interest trump, 2nd term: after the end of the cold war, american foreign policy elites convinced themselves that permanent american domination of the… — ian bremmer (@ianbremmer) December 5, 2025