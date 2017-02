Vihreä visio maataloudelle: Kaikki tuet ekosysteemipalveluihin

Maaseutu- ja erävihreät ry on julkaissut Vihreä maa -lehden. Siinä yhdistyksen varapuheenjohtaja professori Kari Tiilikkala kirjoittaa ekosysteemipalvelujen tuottamisesta uuden maataloustukijärjestelmän pohjaksi

– Maaseutu- ja erävihreät esittää, että maataloustukia maksetaan tulevaisuudessa ekosysteemipalveluista. Toimivat ekosysteemipalvelut ovat elintärkeitä ihmiskunnalle. Tukemalla ekosysteemipalveluiden tuotantoa taataan ruoantuotanto, siihen liittyvä huoltovarmuus, tuottajien toimeentulo sekä maatalousympäristön monimuotoisuus, Kari Tiilikkala toteaa.

– Miten muutos tehdään? Olennaista on ryhtyä vanhakantaisen maatalouspolitiikan sijaan puhumaan kestävästä ruokahuollosta. Tällaisella ajattelulla voidaan yhdistää kuluttajat ja viljelijät samaan pöytään ja jättää menneisyyden vangit vartioimaan vanhoja reviirirajoja.

Artikkeliin kuuluu lista, jossa on esimerkkejä, mitä ekosysteemipalveluilla maataloudessa tarkoitetaan.

Tukiin oikeuttavia toimia voisivat viljely- ja eläinmäärän sijaan olla listan järjestyksessä muun muassa maan pinnan pitäminen kasvipeitteisenä talvella, laiduntavien/ulkoilevien eläinten määrä, typpeä sitovien kasvien määrä, viljeltävien kasvilajien moninaisuus, kukkivien kasvien ja pölyttäjien määrä, orgaanisten ravinteiden osuus lannoitteista, viljeltävien energiakasvien määrä, liikennepolttoaineiden myynti, hiilen sidonta maahan, syväjuuristen maanhoitokasvien käyttö, fossiilisen energian käytön minimointi ja niin edelleen.

– Vielä ei ole kuitenkaan aika tehdä yksityiskohtaista listaa tai miettiä tukien tasoja. Ensin pitää tehdä täydellinen suunnanmuutos kohti kestävää maankäyttöä. Yksityiskohdat hiotaan vasta siinä vaiheessa, kun kuluttajat ja tuottajat ovat löytäneet toisensa, maaseutuvihreiden Tiilikkala toteaa.

– Miksi muutos on välttämätön? Koska on pakko – ennemmin tai myöhemmin! Ruokajärjestelmät ovat keskittyneet ja kriisiytyneet kaikkialla maailmassa. Globaaleilla ruokamarkkinoilla on noin kymmenen suurta yritystä, jotka hallitsevat 80 prosenttia markkinoista. Vauhdilla teollistuneen järjestelmän häviäjiä ovat niin kuluttajat kuin viljelijätkin. Tavallisen kuluttajan ravinto yksipuolistuu, kun isot toimijat päättävät, mitä kaupassa on tarjolla.

Tiilikkalan mukaan "ekosysteemipalveluihin perustuvan tukipolitiikan aika tulee pian".

Hänen mukaansa esimerkiksi "koko kesäkauden ulkona laidunnettava maitokarja, niittylampaiden liha ja muut erilaiset tavat kasvattaa eläimiä mahdollisimman vapaina voisivat korvata sisätiloissa tapahtuvan massatuotannon".

– Ympäristö- ja terveyssyistä suomalaisten ruokavalion tulisi joka tapauksessa muuttua kasvispainotteisemmaksi, joten pienempikin tuotanto riittäisi.