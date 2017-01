Oikeusministeri ottaa lainvalmistelun kritiikin vakavasti

– Oikeusministeriössä työskennellään jatkuvasti lainvalmistelun kehittämiseksi. Paraikaa uudistettavana on opas Hallituksen esitysten laatimisohjeista, sanoi Jari Lindström Asianajajapäivässä Helsingissä perjantaina.

Hän totesi, että lainsäädäntötyö pitää tehdä huolella, kattavasti ja myös tulevaisuuden tarpeita peilaten.

– Asiat muuttuvat yhteiskunnassa nopeasti, samoin paineet lainsäädännön uudistuksille kasvavat ja nopeutuvat. Haasteena tässä ovat silloin lainvalmistelun resurssit ja toivotun muutoksen aikataulu, Lindström sanoi.

Hän ei kuitenkaan näe nykytilanteessa suurta dramatiikkaa.

– Lainvalmistelun laatua pitää koko ajan parantaa ja lainvalmistelua on moitittu hallituskaudesta riippumatta. Perustuslakivaliokunnalla on oma asemansa perustuslaillisuuden varmistamisessa. On tärkeää, että lainvalmistelun prosessi toimii ministeriöissä tehtävästä valmistelusta presidentin vahvistukseen saakka, Lindström korosti.

Lindströmin mukaan lisäväriä nykyiseen lainsäädäntötyöhön antaa taloudellisten ongelmien kanssa painiskelu.

– Säästötavoitteet ovat olemassa, mutta ne eivät onneksi vielä ole lainsäädäntötyötä liikaa ohjaava tekijä. Meidän onkin pystyttävä uudistamaan rakenteita ja lainsäädäntöä ennakoivasti, ettei työtä tarvitse tehdä kaaoksen keskellä ja kiireessä, hän sanoi.