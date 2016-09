HS: Suomi on estänyt MH17-ohjuskokeen tulosten käytön kv-rikostutkinnassa

– Emme ole saaneet Suomen hallitukselta lupaa jakaa tuloksia kansainvälisen tutkijaryhmän kanssa, kansainvälistä rikostutkijaryhmää johtava Gerrit Thiry Hollannin syyttäjänvirastosta kertoi Helsingin Sanomille perjantaina.

Kyse on kaksi vuotta sitten Itä-Ukrainassa alas ammuttuun Malaysian Airlinesin MH17-lentoon liittyvästä kansainvälisestä rikostutkinnasta.

Rikostutkijaryhmä julkaisi keskiviikkona raporttinsa tutkinnasta, jonka mukaan matkustajakoneen ampui alas Venäjältä Itä-Ukrainan separatistialueelle tuotu ja sieltä takaisin Venäjälle toimitettu BUK-ohjusjärjestelmä.

Keskiviikkona julkaistussa raportissa ei Thiryn mukaan voitu käyttää Suomen ohjuskokeen tietoja.

Suomessa suoritettiin salassa virka-apuna ohjuskoe, jossa räjäytettiin BUK-ilmatorjuntaohjus testioloissa.

Thiryn mukaan rikostutkintaryhmä on "odottanut melko tovin" Suomen hallitukselta lupaa ohjuskokeen tulosten käyttöön. Suomi on luovuttanut ohjuskokeen tulokset Hollannin omaan rikostutkintaan, mutta ei ole antanut lupaa tulosten jakamiseen muille maille.

MH-17-lennosta on käynnissä useampia tutkintoja, joista yksi on Hollannin oma tutkinta ja toinen on kansainvälinen rikostutkinta, johon osallistuu Hollannin lisäksi tutkijoita Australiasta, Belgiasta, Malesiasta ja Ukrainasta. Thiry johtaa sekä Hollannin rikostutkintaa että kansainvälistä tutkintaa.

Keskusrikospoliisin rikosylikomisario Göran Wennqvist kertoi Helsingin Sanomille, että oikeusapuprosessi pyritään saattamaan päätökseen kuukauden sisällä.

– Asiaan ei sisälly mitään dramatiikkaa, vaan asiat etenevät normaalikäytännön mukaan, Wennqvist sanoo.