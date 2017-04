Tutkija ei usko turvapaikkakohun hyödyttäneen vihreitä – "poliittinen tapaturma"

Kuluneella viikolla leimahtanut kohu turvapaikanhakijoiden pakkopalautuksista Afganistaniin tähän liittyvine virheellisine some-tietoineen ei ole hyödyttänyt vihreitä varsinaista vaalipäivää kohti mentäessä. Näin arvioi Turun yliopiston eduskuntatutkimuskeskuksen johtaja Markku Jokisipilä. Hän perustelee näkemystään uutisointia ja keskustelupalstoja seuraamalla.

– Sieltähän sai etsiä kuin neulaa heinäsuovasta sellaista kannanottoa, jossa vihreiden Ville Niinistöä olisi ymmärretty millään tavalla.

Myös Facebookin ja Twitterin foorumeilla, joilla poliittista keskustelua käydään, suhtautuminen on ollut hänestä "kriittisen murskaavaa". Niinistö joutui pyytämään anteeksi palautuskohun yhteydessä sosiaalisessa mediassa levittämiään tietoja, jotka osoittautuivat vääriksi.

– Kyllähän se oli poliittinen tapaturma ja virhe. Ja sattui tietysti pahaan kohtaan, kun tällaista vaaliviikolla tapahtuu.

– Hänen (Niinistön) kohdalla tämä oli erityisesti kiusallinen virhe, koska hän on kritisoinut paljon valemedioita ja tämänkaltaista väärien tietojen levittämistä. Ja nyt kun hän jää itse siitä kiinni, niin eihän se hyvältä näytä, Jokisipilä jatkaa.

Jokisipilän mukaan "jos tämä nyt jotain tahoa hyödytti, niin perussuomalaisia". Vihreät sen sijaan saattoi menettää potentiaalisia, liikkuvia äänestäjiä.

SDP:n sote-kritiikki ei ole purrut

Kuntavaalien varsinaista vaalipäivää kohti mentäessä kolmen suurimman puolueen keskustan, kokoomuksen ja SDP:n tilanne näyttää äärimmäisen tasaiselta. Se, mikä asetelmassa Jokisipilää jossain määrin yllättää, on SDP:n kannatuksen lasku. Taustalla hän näkee pysyvämpää trendiä vasemmiston kannatuksessa kuin sitäkin, ettei pääoppositiopuolueasemaa ole pystytty hyödyntämään.

– Jos miettii, kuka sitä opposition ääntä tenteissä on käyttänyt kaikkein ärhäkimmin ja vakuuttavimmin, kyllä laittaisin sen kruunun joko Ville Niinistölle tai Li Anderssonille.

SDP:n kritiikki hallituksen sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistusta kohtaan ei ole Jokisipilän mielestä purrut äänestäjiin toivotulla tavalla. Hän arvostelee etenkin puheenvuoroja, joissa sote on uhattu laittaa kokonaan uusiksi. Hän huomauttaa, että rakenteellisen tason uudistuksissa on noudatettu meillä perinteisesti tiettyä jatkuvuutta, vaikka hallitukset ovat vaihtuneet.

– Ehkä tästä joku äänestäjä on voinut tehdä sellaisen tulkinnan, että tämä ei ole valtiohoitajapuolueen puhetta.

Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus on tavallisen äänestäjän kannalta myös vaikeasti hahmotettavissa, mikä on lisännyt vaikeuskerrointa sen kritisointiin.

Entä mikä selittää kokoomuksen hienoista nousua viime aikojen gallupeissa?

– Minusta Petteri Orpo on pärjännyt hyvin tenteissä. Tuntuu siltä, että hän on tehnyt sellaisen johtopäätöksen, että kokoomuksen ydinkannatus on jonkin verran suurempikin, mitä tällä hetkellä näyttäisi realisoituvan. Hän ei ole lähtenyt välttämättä kalastelemaan kovin laajalti sieltä keskikentältä, vaan ottanut vähän sellaisen iiroviinasmaisen valtionkamreerin roolin, Jokisipilä puntaroi.

Paljon puhetta varhaiskasvatuksesta

Mitä tulee kuntavaalien alla käytyihin keskusteluihin, Jokisipilä kertoo yllättyneensä kahdesta vaaliteemasta, jotka ovat olleet paljon esillä. Ensinnäkin sosiaali- ja terveyspalveluista on puhuttu paljon, vaikka ne ovat siirtymässä pois kuntien vastuulta. Toiseksi hän on yllättynyt siitä, kuinka paljon maksuttomasta varhaiskasvatuksesta on riittänyt puhetta.

– Kun ajattelee asiaa, niin emmehän me ole sen (varhaiskasvatuksen) suhteen missään katastrofaalisessa tilanteessa, mutta tenteistä tämä on vienyt ajallisesti aika ison siivun.

Eduskuntatutkimuskeskuksen johtaja Jokisipilä ennakoi sunnuntain kuntavaaleista "äärimmäisen jännittäviä".

– Mahdollisuuksien rajoissa on sellainenkin lopputulos, että kaikki kolme suurinta puoluetta ovat yhden tai kahden prosenttiyksikön sisällä toisistaan.

– Peli on auki loppuun saakka. Se, joka onnistuu pärjäämään hyvin vaalipäivän äänissä, on todennäköisesti se puolue, joka pelin vie.