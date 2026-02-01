Kylmyys nostaa pian sähkön hintaa

Helmikuun ensimmäisen viikon aikana sähkön hintaa nostaa säässä toisaalta kylmyys, eli lämmityksen tarpeen seurauksena nouseva sähkön kysynnän kasvu, toisaalta tuulien heikkenemisen seurauksena tapahtuva sähkön saatavuuden väheneminen, kertoo Foreca.
Sähkön hintapuntari näyttää maanantain vastaisesta yöstä alkaen käyrän alla pitkän rivin punaisia palloja. Punaiset pallot kertovat, että sää nostaa sähkön hintaa.
Sääennustekartoilla ei juurikaan näy vaihtelua tulevien parin viikon aikana, eikä pakkasjaksolle toistaiseksi näy loppua ennusteissa.
Suurimmat muutokset säässä ovat odotettavissa ensi viikonvaihteessa, jolloin lämpötilat saattavat paikoin käväistä vain 5–10 pakkasasteesta. Nämä käväisyt ovat lyhytaikaisia, ja suurimman osan ajasta pakkasta on laajalti 10–20, öisin 20–35 astetta.