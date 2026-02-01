Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Pyöräilijä ja jalankulkijoita lumisella tiellä Helsingissä 17. tammikuuta 2026. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Kylmyys nostaa pian sähkön hintaa

  • Julkaistu 01.02.2026 | 15:53
  • Päivitetty 01.02.2026 | 16:02
  • Sää
Pakkasjaksolle ei toistaiseksi näy loppua.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Helmikuun ensimmäisen viikon aikana sähkön hintaa nostaa säässä toisaalta kylmyys, eli lämmityksen tarpeen seurauksena nouseva sähkön kysynnän kasvu, toisaalta tuulien heikkenemisen seurauksena tapahtuva sähkön saatavuuden väheneminen, kertoo Foreca.

Sähkön hintapuntari näyttää maanantain vastaisesta yöstä alkaen käyrän alla pitkän rivin punaisia palloja. Punaiset pallot kertovat, että sää nostaa sähkön hintaa.

Sääennustekartoilla ei juurikaan näy vaihtelua tulevien parin viikon aikana, eikä pakkasjaksolle toistaiseksi näy loppua ennusteissa.

Suurimmat muutokset säässä ovat odotettavissa ensi viikonvaihteessa, jolloin lämpötilat saattavat paikoin käväistä vain 5–10 pakkasasteesta. Nämä käväisyt ovat lyhytaikaisia, ja suurimman osan ajasta pakkasta on laajalti 10–20, öisin 20–35 astetta.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)