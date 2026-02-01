Tuomarit soittavat hälytyskelloja: ”Cosa Nostra on edelleen läsnä”

– Mafia on edelleen kaiken keskipisteessä, huolimatta voitoista kentällä, pidätyksistä, tuomioista sekä oikeuslaitoksen ja lainvalvonnan työstä, sanoi Palermon pääsyyttäjä Maurizio De Lucia lauantaina sanomalehti La Sicilian mukaan.

De Lucia puhui avoimesti yhteiskunnan osasta, joka tarkkailee kiinnostuneena mafiaklaaneja.

– Jotkut ovat innokkaita sanomaan, että Cosa Nostra ja mafia ovat mennyttä aikaa, että se on nyt vain sekalainen rikollisjärjestö, joka elää kiristyksellä ja vähäpätöisellä huumekaupalla.

De Lucia kuitenkin luetteli lukuja kaupungissa, jossa mafiayhteydet ovat edelleen laajalle levinneitä.

– Minulla on velvollisuus huomauttaa, että tänä vuonna syyttäjät ja poliisi ovat toteuttaneet 409 varotoimenpidettä. Nämä luvut koskevat 12 kuukautta ja satoja ihmisiä, jotka kuuluvat rikolliseen väestöön.

De Lucian mukaan mafia katsoo myös tulevaisuuteen – ja erittäin tarkkaavaisesti.

Pääsyyttäjä totesi, että Palermon järjestäytyneen rikollisuuden jäsenet etsivät suhteita yhteiskuntaan, ”joka ei ole päättänyt lopettaa suhdettaan mafiaan, vaan odottaa voidakseen jatkaa sen kehittämistä ja on ensimmäinen, joka nostaa esiin iskulauseen mafiasta, jota ei muka enää ole olemassa”.

– Tämä on asia, joka meidän on painokkaasti toistettava kaikilla foorumeilla: Cosa Nostra on nurkan takana, hän sanoi.

”Mafiaa ei ole voitettu”

Saman asian totesi Palermon syyttäjälaitoksen Lia Sava viime vuoden lokakuussa kansallisen tuomareiden yhdistyksen konferenssissa, kertoo Antimafia2000.

– Sallikaa minun soittaa hälytyskelloja. Kuulen, jopa arvovaltaisten äänien taholta, että mafiaa ei enää ole olemassa, että se on kukistettu. Mutta se ei ole totta

– Me voitimme Corleonesit, se on totta. Mutta Cosa Nostra on olemassa. Se elää ja voi hyvin. Se yksinkertaisesti valitsi maan alle vetäytymisen strategian.

Savan mukaan Cosa Nostra on lyhyesti sanottuna hiljaisempi, vähemmän verenhimoinen, mutta ei yhtään vähemmän voimakas.

Sava kuvaili sitä organisaatioksi, joka toimii talouden ja rahoituksen globaaleissa piireissä, toteuttaa ”käsittämättömien mittasuhteiden” sopimuksia ja sijoittaa laitonta pääomaa uudelleen laillisille markkinoille.

– Laillisen ja laittoman talouden erottaminen toisistaan on nykyään vaikeaa. Samalla kun me keskustelemme kokonaiskuvasta, he tekevät bisnestä ja hyödyntävät meidän heikkouksiamme.