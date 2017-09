"Mitä jos annettaisiin ihmisten itse valita?"

– Valinnanvapauslainsäädäntö valmistellaan, viimeistellään nyt syksyn aikana ja tuodaan eduskuntaan sovitussa aikataulussa. Perustuslakivaliokunta antoi siihen selkeät raamit. Sen jälkeen pystytään viemään koko lakipakettia eteenpäin. Selvyys pitää saada, maaliin pitää päästä, jotta niin kunnissa kuin maakunnissa pystytään jatkamaan työtä ja on selvät sävelet siitä, miten suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut parhaalla mahdollisella tavalla järjestetään, valtiovarainministeri Petteri Orpo totesi puoluejohdon paneelissa kuntamarkkinoilla Helsingissä.

Sote-uudistuksen valinnanvapaus ja perustuslakivaliokunnan käsittelyssään kaatama niin sanottu pakkoyhtiöittäminen puhutti paneelia.

Kokoomuksen puheenjohtaja Orpo korosti, ettei yhtiöittäminen ole koskaan ollut kokoomuksen tavoite vaan valinnanvapaus.

– Emme ole missään välissä kokoomuksena sanoneet, että yhtiöittäminen olisi pakko. Se tuli virkavalmistelusta siinä vaiheessa, kun kokonaisratkaisua tehtiin - että kilpailuneutraliteetti edellyttää yhtiöittämistä. Nyt perustuslakivaliokunta sanoo, että ei tarvitse, Orpo sanoi.

Paneeliin osallistuivat Orpon lisäksi vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson, vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto, RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson, kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.), perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja Laura Huhtasaari, SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne ja kristillisdemokraattien ensimmäinen varapuheenjohtaja Tiina Tuomela.

– Muistuttaisin, että kun vaalipaneeleita ja muita paneeleita on tällä porukalla istuttu, ovat kaikki ehkä Litä lukuun ottamatta ilmoittautuneet valinnanvapauden kannattajiksi. Anttikin taisi sanoa, että valinnanvapaus kyllä, kun tämä yhtiöittäminen poistuu. Eli me olemme lähes yksimielisiä siitä, että valinnanvapaus on hyvä asia. Nyt perustuslakivaliokunnalta on saatu hyväksyntä valinnanvapaudelle, sen keskeisille elementeille.

Antti Rinne vastasi Orpolle, että SDP:lle on tärkeintä, että nykyiset sosiaali- ja terveyspalveluiden ongelmat pystytään korjaamaan.

– Olemme kannattaneet valinnanvapautta koko ajan. Oleellista on se, että se toteutuu sillä tavalla, että tilanne pysyy hallinnassa. Se malli, mitä te ajoitte läpi valinnanvapaudessa tässä kaatuneessa versioissa - sehän olisi johtanut hirvittäviin kustannusten nousuihin ja hallitsemattomiin tilanteisiin. Oleellista on, että saadaan laatu säilytettyä ja ihmiset pääsevät palveluihin. Ei rikota sitä, mikä on tällä hetkellä ehjää, Rinne totesi.

Rinnettä pyydettiin tarkentamaan ja selittämään, millainen SDP:n valinnanvapausmalli on.

– Tällä hetkellä on valinnanvapaus julkisten palveluiden puolella. Tällä hetkellä on valinnanvapaus niissä yksityisissä palveluissa, mitkä julkinen sektori on päättänyt toteuttaa. Tämä malli meille kelpaa. Haluamme myös, että kunnat voivat toimia tuottajina tulevaisuudessa. Se on iso ero tähän hallituksen malliin, Rinne sanoi.

Petteri Orpo vastasi Rinteelle, että valinnanvapaus koskee nykyisin vain heitä, joilla on "vakuutus, varaa tai työterveydenhuolto".

– Hallituksen malli tuo valinnanvapauden jokaiselle ihmiselle varallisuudesta huolimatta. Se on se suuri asia, jota nyt ollaan tekemässä. Edelleenkin huomaan, että olemme siitä aika lailla yksimielisiä, hän totesi.

– Unohdat Petteri kokonaan tämän julkisen sektorin valinnanvapauden. Kuka tahansa voi valita minkä tahansa terveysaseman tällä hetkellä, myös erikoissairaanhoidon puolella, ja niitä yksityisiä palveluita, jotka julkinen sektori on päättänyt mukaan hankkia, Antti Rinne vastasi.

– Mitä jos annettaisiin ihmisten itse valita, Petteri Orpo kuittasi takaisin.