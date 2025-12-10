Tämä on vaarallisen unenpuutteen raja

Yhdysvaltalaisen Oregonin yliopiston tutkimus kertoo, että liian vähäinen uni lyhentää elämää. Sen tutkijat yllättyivät siitä, miten selkeä unen vaikutus elinvuosiin on.

Riittämätön yöuni vaikuttaa merkittävästi elinkaaren pituuteen. Liian vähäinen uni lyhentää elämän pituutta. Tutkimus tehtiin tarkastelemalla valtavaa tietokantaa, johon kerätty tietoja elämäntavoista.

Riittävän pitkä yöuni voi olla jopa merkittävämpi tekijä pitkän iän saavuttamisessa kuin huono ruokavalio, yksinäisyys tai vähäinen liikkuminen, jotka pitkään ikään myös vaikuttavat.

Yksittäisistä elämäntapoihin liittyvistä tekijöistä tupakointi näyttää edelleen olevan kaikkein eniten elinvuosia vähentävä tapa.

Tutkijoiden mukaan ihmisen pitäisi nukkua vähintään seitsemän tuntia yössä parantaakseen oloaan ja edellytyksiään elää pitkään.

– Ihmisten todellakin kannattaisi pyrkiä nukkumaan joka yö seitsemästä yhdeksään tuntia, sanoo tutkija Andrew McHill.

Tutkimus ei kerro, miksi lyhyt yöuni voi lyhentää elinkaarta. Oletettavasti riittämätön yöuni vaikuttaa sydän- ja verisuoniterveyteen, elimistön puolustusjärjestelmään ja aivojen toimintaan. Kunnon yöunet parantavat myös mielialaa.

Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että riittävä yöuni vaikuttaa vähintään yhtä paljon elinkaaren pituuteen kuin se, mitä syömme ja kuinka paljon liikumme.