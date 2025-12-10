Euroopan puolustusteollisuus on Kiinasta riippuvainen

Euroopan puolustusteollisuus on riippuvainen Kiinan hallitsemista raaka-aineista, kuten neodyymistä ja galliumista. EU pyrkii vähentämään tätä riippuvuutta lisäämällä raaka-aineiden uuttamista, käsittelyä ja kierrätystä samalla lisäämällä tuontimaita niin paljon kuin mahdollista. Joulukuun alussa Euroopan komission julkaisema kriittisiä raaka-aineita koskeva suunnitelma RESourceEU on keskittynyt juuri tähän haasteeseen.

Mikään Brysselissä kirjoitettu suunnitelma tai säädös ei kuitenkaan pysty muuttamaan geologiaa, jossa Kiina on ollut onnekas. Suunnitelmilla ei myöskään nopeasti saavuteta Pekingin vuosikymmenien investointien tuottamaa etumatkaa tällä sektorilla.

Euroopan suurimmat puolustusalan yritykset ovat huolissaan tuotantoketjujensa heikkojen lenkkien paljastumisista, joita sotilaalliset vastustajat voisivat hyödyntää. Ne ovat tarkkoja jopa siitä, miten paljon informaatiota ne jakavat luottamuksellisesti Euroopan komissiolle, koska ne pelkäävät vakoilua ja vuotoja. Omille hallituksille kerrotaan enemmän.

Puolustusalan startup-yritykset uskaltavat paljastaa enemmän, minkä vuoksi tiedetään, että lentävien droonien sähkömoottoreissa tarvittavat neodyymirautaboorimagneetit, kuumuutta erityisen hyvin kestävät dysprosium ja samarium sekä muun muassa tutkien puolijohdemateriaaleissa tarvittava gallium ovat esimerkkejä kilpailluista raaka-aineista.

Pienemmät valmistajat kärsivät kriittisten raaka-aineiden hankinnassa suuryrityksiä pidemmistä läpimenoajoista ja korkeammista hinnoista, koska toimittajat suosivat suurasiakkaita.

Kiinan hallitseva asema kriittisissä materiaaleissa on yksi Pekingin diplomaattisen vallan lähteistä. Niiden vienti on yksi käytettävissä oleva pakottava väline erityisesti Yhdysvaltoja vastaan, joka vahingoittaa epäsuorasti myös Eurooppaa.

Kiinalla on kuitenkin syynsä tehdä yhteistyötä Euroopan kanssa sen kuristamisen sijasta. Sen lisäksi, että Eurooppa on Kiinalle tärkeä vientimarkkina, sieltä saadaan edistyksellisiä litografia- ja valolitografiakoneita, jotka ovat kriittisiä mikrosirujen valmistuksessa. Niitä hallitsee alankomaalainen ASML, joka vie Kiinaan joitakin koneita, mutta sen edistyksellisimmät teknologiat ovat vientikiellon alaisia.