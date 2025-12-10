Vogue esittelee: Näillä supertähdillä on suomalaiset juuret

Kanadalais-yhdysvaltalainen näyttelijä ja malli Pamela Anderson kertoi taannoin Vogue Scandinavia -haastattelussa suomalaisista sukujuuristaan ja haaveili jopa sukunimensä muuttamisesta Hyytiäiseksi.
Nyt Vogue on koonnut listan muistakin suomensukuisista supertähdistä.
Yksi heistä on amerikkalainen näyttelijätär Maude Apatow, joka tunnetaan ehkä parhaiten roolistaan kriitikoiden ylistämässä Euphoria-sarjassa. Hänen äitinsä puoleinen isoisoäiti on suomalainen.
Suomalaisia sukujuuria on myös amerikkalaisella näyttelijällä Austin Butlerilla. Hän on nähty muun muassa Elvis Presleyn roolissa elämäkertaelokuvassa Elvis (2022). Tähden äidinpuoleinen suku muutti 1900-luvun alussa Hangosta Yhdysvaltoihin.
Yksi kuuluisimmista “suomalaisista” on Oscar-palkittu amerikkalaisnäyttelijä Matt Damon. Myös hänellä juuret tulevat äidin puolelta. Supertähden kerrotaan lisäksi tehneen DNA-testin, jossa suomalaisuus näkyy selvästi.
Suomensukuinen supertähti on myös amerikkalainen ohjaaja ja käsikirjoittaja David Lynch. Hänen tunnetuimpia töitään ovat elokuvat Elefanttimies (1980), Blue Velvet (1986) ja Mulholland Drive (2001) sekä televisiosarja Twin Peaks (1990–1991, 2017). Lynchin äidinpuoleinen suku oli suomenruotsalaisia siirtolaisia.
Oscar-palkitulla amerikkalaisnäyttelijällä Renée Zellwegerillä on niin ikään suomalaisia juuria Norjassa syntyneen äitinsä kautta. Zellweger tunnetaan erityisesti Bridget Jones -elokuvien pääosasta.
Kolmas Oscar-palkittu suomensukuinen näyttelijä on Jessica Lange, joka on tuttu muun muassa American Horror Story -hittisarjasta. Langen äiti on suomalainen.
Voguen jutussa mainitaan myös televisiopersoona Maila Nurmi, joka tunnetaan varsinkin ikonisesta roolihahmostaan Vampira. Hänen isänsä oli Suomesta Yhdysvaltoihin muuttanut siirtolainen, ja myös hänen amerikkalaisella äidillään oli suomalaisia sukujuuria.
Hollywoodissa on viime vuosina tehnyt huimaa uraa myös Espoossa syntynyt Joonas Suotamo. Hän on näytellyt Chewbaccaa uusimmissa Tähtien sota -elokuvissa. Suotamo nähdään myös suositussa Netflix-sarjassa Wednesday.
Suomensukuisia supertähtiä löytyy myös musiikkimaailmasta.
Yksi heistä on Blink-182-yhtyeen basisti Mark Hoppus. Merkittävä osa hänen äidinpuoleisesta sukulinjastaan juontaa Voguen mukaan juurensa Suomeen. Hoppus on kertonut ylpeänä yhteydestään Suomeen – ja Suomen lippu koristaa myös hänen bassoaan.
Suomalaisia juuria on Voguen mukaan myös Spice Girls -tähti Geri Halliwellilla. Hänen sukujuurensa johtavat isänisän kautta suomenruotsalaiseen Korsnäsiin.
