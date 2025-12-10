Iltalehti julkaisi keskiviikkona 10. joulukuuta kyselyn, jonka mukaan SDP:n puoluevaikuttajista liki 80 prosenttia on sitä mieltä, että kaikki työmarkkinauudistukset on peruttava. Yli 60 prosenttia on samaa mieltä siitä, että SDP:n tulisi perua kaikki sosiaaliturvaleikkaukset, jos se olisi seuraavassa hallituksessa.

– Kyselytulos paljastaa sen, että SDP:n kenttä haikailee vahvasti Marinin aikaisen punamultahallituksen perään. Puoluevaikuttajat haluavat perua Orpon hallituksen tekemiä uudistuksia, vaikka SDP on Lindtmanin johdolla kuitannut niitä salaa vaihtoehtobudjetissaan, sanoo Kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen.

Partanen vaatii SDP:n puheenjohtaja Lindtmania kertomaan kantansa SDP:n puoluekentän näkemykseen.

– Antti Lindtman, peruisitteko kaikki uudistukset työmarkkinoille ja sosiaaliturvaan? Veisittekö todella Suomea takaisin menneisyyteen tavalla, joka nujertaisi edellytykset talouskasvulle ja vauhdittaisi velkaantumista?

Partasen mukaan SDP:n puoluevaikuttajien halu peruuttaa kaikki tehdyt työmarkkina- ja sosiaaliturvamuutokset on vastuuton linja, kun väestö vanhenee ja työikäisten määrä vähenee.

– Suomen julkisten menojen taso on EU:n kärkikastia, mutta tältä Lindtman sulkee silmät. On aika laittaa valot päälle myös SDP:n puoluetoimistossa, Suomen julkisen talouden kantokyky on aivan liian pieni kannatellakseen nykyisen kaltaista julkista sektoria. Näitä maltillisia uudistuksia on Ruotsissa demarien johdolla tehty jo vuosia sitten ja tulokset voi jokainen nähdä. Meillä sosiaalidemokraatit kunnostautuvat vain veronkorotuksissa ja uusien menojen keksimisessä.

Partanen huomauttaa, että SDP on pitkin vaalikautta vastustanut näkyvästi Orpon hallituksen tekemiä uudistuksia, mutta jättänyt perumatta niitä omissa vaihtoehtobudjeteissaan.

– Tämä on sammutetuin lyhdyin ajamista. Suomalaiset ansaitsevat tietää, että SDP:n linja on velkaa, veroja ja vastuunpakoilua.