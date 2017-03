IS: Yksi pahoinpitelijä teki tästä kunnasta Suomen väkivaltaisimman

Ilta-Sanomat on selvityksessään listannut Suomen väkivaltaiset kunnat. Tilastojen mukaan eniten pahoinpitelyjä on ollut Oripään kunnassa Varsinais-Suomessa. Korkeat luvut eivät kuitenkaan johdu poikkeuksellisen väkivaltaisista kuntalaisista, vaan lukemaa nostaa yksi henkilö, joka pahoinpiteli puolisoaan kymmeniä kertoja yli kahden vuoden ajan. Lisäksi mies pahoinpiteli vauvaikäistä poikaansa. Hänen tekemiään pahoinpitelyjä on tilastoissa viisikymmentä.

Suomen pahoinpitelytilastoissa toisena on Taivassalo. Myös sen tilastoja nostaa vuodelta 2013 yksi ainoa pahoinpitelytapaus. Siihen on kirjattu 20 tapahtumakertaa.

Taivassalon jälkeen eniten pahoinpitelyjä kirjattiin Kittilässä, Lumparlandissa ja Kemissä.

Esimerkiksi 15 hengen joukkotappelusta voi tulla tilastoon kymmeniä pahoinpitelyjä. Jos kaksi ihmistä pahoinpitelee keskenään toisiaan, ja molemmista tulee sekä asianomistajia että epäiltyjä, siitä kirjautuu kaksi tapahtumakertaa, vaikka tappeluja on vain yksi.

– Jos toinen vetää toista turpaan ja toinen vetää takaisin, siitä kirjataan kaksi pahoinpitelyä, komisario Kirsi Koskinen Uudenkaupungin poliisista selittää.

Tilastoissa on hänen mukaansa lisäksi erilaisia kirjaamiskäytäntöjä.

Tilastokeskuksen yliaktuaari Kimmo Haapakangas myöntää saman.

– Tilastokeskuksella ja poliisilla ei ole aina kaikkien rikosten osalta aivan yhtenevä laskukäytäntö tapahtumakertojen laskemisen suhteen.

Suurissa kaupungeissa sattuu pahoinpitelyjä lähes poikkeuksetta paljon. Vähiten pahoinpitelyjä asukaslukuun suhteutettuna kirjataan Ahvenanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Ahvenanmaalla Maarianhaminan lukuja nostanee ruotsinlaivoilla sattuvat tapaukset, joita usein kirjataan sinne.

Ilta-Sanomien selvityksessä olivat mukana kaikki Suomen 313 kuntaa, ja pahoinpitelyjen määrä suhteutettiin kunnan asukaslukuun. Tilastot on kerätty vuosilta 2013, 2014 ja 2015.