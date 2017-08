Poliisi teki uusia kotietsintöjä Turussa, pääepäiltyä esitetään vangittavaksi

Poliisi kertoi sunnuntaina tehneensä uusia kotietsintöjä muun muassa Turun Runosmäessä. Uusia kiinniottoja ei poliisin tiedotteen mukaan kuitenkaan ole tehty.

Perjantain puukotusten rekonstruktio järjestettiin Turun keskustassa sunnuntaina aamulla. Poliisin mukaan rekonstruktion teko on normaali osa vakavien rikosten tutkintaa.

Poliisi ei ollut vielä sunnuntaina iltapäivällä päässyt kuulemaan pääepäiltyä. Hän on 18-vuotias marokkolainen mieshenkilö. Kuulustelu yritetään järjestää kuitenkin vielä sunnuntain aikana.

Poliisi tutkii Turun puukotuksia terroristisessa tarkoituksessa tehtyinä murhina ja niiden yrityksinä. Pääepäillyn lisäksi on pidätetty neljä muuta marokkolaismiestä. Heitä on poliisin mukaan kuulusteltu ja he ovat olleet halukkaita selvittämään asioita.

Mediatietojen mukaan keskusrikospoliisi aikoo esittää maanantaina Varsinais-Suomen kärä­jä­oi­keu­delle, että pääepäilty vangitaan. Muiden osalta ei ole vielä ratkaistu, tullaanko heitä esittämään vangittavaksi.

Poliisin mukaan heidän osuutensa tapahtumiin on vielä epäselvä, ja heidän asemansa voi muuttua esitutkinnan edetessä.

Silminnäkijöiden kuulustelut tulevat viranomaisten mukaan jatkumaan useita päiviä.

Poliisin tiedossa ei ole merkittäviä muutoksia rikosten uhrina loukkaantuneiden tilassa. Puukotuksissa menehtyi kaksi ihmistä ja loukkaantui kahdeksan.

Osaa asianomistajista on päästy kuulemaan, mutta osan kohdalla odotetaan terveydentilan kohenemista.

Poliisi tiedottaa seuraavan kerran huomenna maanantaina klo 12 kirjallisella tiedotteella, ellei merkittävää tiedotettavaa ennen sitä ilmaannu.