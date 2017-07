Kansanedustajat: Haataisen maalailema sote-uhkakuva lyö yli äyräiden

Kokoomuksen kansanedustajat Sari Sarkomaa, Outi Mäkelä ja Sanna Lauslahti kumoavat kansanedustaja Tuula Haataisen kritiikin sote-uudistusta koskien. Haatainen kirjoitti aiemmin tänään blogissaan pelkäävänsä, että sosiaali- ja terveyspalvelut sysätään uudistuksen ja erityisesti yhtiöittämisvelvollisuuden myötä suurten yritysten syliin tavoittelemaan voittoa.

Kokoomusedustajat muistuttavat Haataista siitä, että tällä hetkellä ongelmalliseksi on nähty lakiesitykseen sisältynyt yhtiöittämisvelvoite, jonka valiokunta totesi olevan perustuslain vastainen. Hallitus tiedottaa ensi viikolla jatkoaskelista, mutta tällä tietoa kokonaisuus ei ole kaatumassa, vaan asiantuntija-arvioiden mukaan olemassa olevaa esitystä täydennetään uudella esityksellä. Myös valinnanvapaus läpäisi valiokunnan tiukan seulan.

Edustajat toteavat olevansa samaa mieltä Haataisen kanssa siitä, että jatkovalmistelun kannalta on tärkeää ottaa huomioon perustuslakivaliokunnan edellyttämät korjaukset, ja että valmistelu on tehtävä huolella noudattaen hyvää lainvalmistelutapaa.

Perustuslakivaliokunnan jäsen Outi Mäkelä muistuttaa Haataiselle perustuslakivaliokunnan todenneen, että sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiselle on olemassa sellaisia painavia perusteita, jotka puoltavat sote-palveluiden järjestämis- ja tuottamisvastuun siirtämistä yksittäisiä kuntia suurempien toimijoiden hoidettavaksi.

– Itse pitäisin todennäköisenä, että vaikka velvoitetta ei ole, yhtiömuoto on silti usean alueen valinta. Jatkovalmistelussa on tärkeä löytää ratkaisu, jossa kilpailuneutraliteetti pystytään turvaamaan. Kilpailun mahdollistaminen pienemmissäkin maakunnissa on tärkeää, ja pienempienkin toimijoiden on voitava olla mukana tuottajina, Mäkelä sanoo Verkkouutisille.

Sanna Lauslahti toteaa, että valinnanvapauden toteutumisen pohjana tulee olemaan vahva monituottajamalli, ei yhden toimijan dominoiva palvelutuotantokenttä. Hän muistuttaa myös valinnanvapausmallista, jota ilman maakuntiin syntyisi julkisen sektorin monopoleja.

– Tämä ei olisi kenenkään etu. Selvää on, että perustuslakivaliokunnan lausuntoa kunnioitetaan. Yhtiöittämispakon poistaminen oli perusteltua. Valinnanvapautta voidaan toteuttaa ilman sitä vallan mainiosti. Hienoa oli, että valinnanvapauden laajentaminen ei ollut perustuslain vastainen. Valinnanvapaus on nimittäin keino kääntää palvelumalli asiakaslähtöiseksi, ja luoda alan sisälle positiivisesti vaikuttavaa kilpailua kansalaisten eduksi, hän sanoo.

Kokoomuksen sosiaali- ja terveysvaliokuntavastaava Sarkomaa kertoo, että valiokunta kokoontuu ensi viikon torstaina kuulemaan hallituksen linjauksia soten etenemisestä.

Sarkomaa toivoo, että Haatainen tulisi jarruttamisen sijaan yhteisrintamaan etsimään ratkaisuja. Hänen mukaansa olisi myös järkevää, että Sdp kertoisi ääneen kantansa valinnanvapauteen.

– Uudistuksen onnistumisen kannalta on merkittävää, onko asiaa käsittelevän valiokunnan puheenjohtaja sitoutunut uudistukseen ja sen tavoitteisiin, vai käyttääkö hän merkittävää asemaansa jarruttamiseen. Mielestäni perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen voisi olla luontevaa, että demarit sanoisivat ääneen kantansa; puoluehan on uhannut perua uudistuksen ja varsinkin valinnanvapauslain seuraavien eduskuntavaalien jälkeen, hän sanoo.

Sarkomaa toteaa Verkkouutisille tutustuneensa perustuslakivaliokunnan lausuntoon ja olevansa vakuuttunut siitä, että uudistus saadaan maaliin.

– Edellytys tälle on huolellisuus ja valiokunnan toteamien korjaustarpeiden ratkaiseminen. Asetamme laadukkaan lain ja ihmiset edelle, hän sanoo.