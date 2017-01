Vihreiden Emma Kari vaatii Helsinkiä irrottautumaan Fennovoimasta

Kansanedustaja Emma Kari (vihr.) vaatii Helsinkiä irrottautumaan omistusosuudestaan Fennovoiman ja Rosatomin ydinvoimahankkeessa.

Välimiesoikeus on hylännyt tänään Voimaosakeyhtiö SF:n kanteen Keskon tytäryhtiö Kestra Kiinteistöpalvelut Oy:tä vastaan koskien Rosatom-ydinvoimalahankkeen jatkorahoitusta.

Tämä tarkoittaa Karin mukaan jopa satojen miljoonien lisävastuiden lankeamista muille omistajille. Helsinki on mukana Rosatomin ydinvoimalahankkeessa osittain omistamansa Vantaan energian kautta.

– Fennovoimahanke on kärsinyt jatkuvista kompasteluista. Samaan aikaan uusiutuvan energian hinta on jatkanut ripeää laskuaan. Helsingin energiapolitiikassa on tehty täyskäännös ja suunta on nyt kivihiilestä ja ydinvoimasta kohti energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa. Viimeistään nyt pitäisi kaikille olla selvää, että Fennovoimasta ei tule koskaan tuottavaa investointia, Kari sanoo.

Kari vaatii Helsinkiä käynnistämään pikaisen selvitystyön Fennovoiman rahoituspohjasta ja taloudellisista mahdollisuuksista.

– Keskon saama välimiespäätös asettaa voimakkaasti kyseenalaiseksi Fennovoima-konsortion rahoituksellisen perustan. Rosatomin ydinvoimaprojektiin osallistuminen ei ole Helsingin, sen asukkaiden ja veronmaksajien, eikä Helsingin 40-prosenttisesti omistaman Vantaan energian edun mukaista. En halua, että helsinkiläiset veronmaksajat joutuvat olemaan tässä arpapelissä mukana, Kari toteaa.

Kari on esittänyt Fennovoiman ja Rosatomin ydinvoimahankkeesta irtautumista vuonna 2014. Tällöin kokoomus ja sosialidemokraatit kaatoivat vihreiden ryhmäaloitteen asiasta. Kari aikoo uusia aloitteen tämän vuoden ensimmäisessä valtuuston kokouksessa.