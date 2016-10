Ksml: Kaupunginjohtaja lähetti näitä seksistisiä viestejä hallituksen puheenjohtajalle

Keskisuomalainen uutisoi Jämsän kaupunginhallituksen naispuolisen puheenjohtajan saamista tekstiviesteistä. Ne lähetti hänelle Jämsän miespuolinen kaupunginjohtaja.

Kaupunginjohtaja olisi halunnut tavata kaupunginhallituksen puheenjohtajaa pääkaupunkiseudulla Sdp:n kokouksessa. Puheenjohtaja ilmoitti ettei käy ja että hän seurustelee.

Viestit tulivat aamuyöllä kello viiden ja kuuden välillä. Tässä niistä eräitä:

Kaunis. Tiedän että osaat käynnistää mopot ja raksat...soitellaan huomenna 13 jälkeen..sopiiko, huaisin tulla iltatuuuuteenne.

Anteeksi SYVÄSTI tuo lättäpeppu...olenididiootti!!! Itselläni menee huonommin;) Ja oon feikkiwanha.

Saman päivän iltapäivällä viestittely jatkui muun muassa näin:

Tilanne ei oo muuttunut aikaisemmasta keskustelusta. alappa Tyttö töihin.rva Kansanedustaja.salilla nähdään :) Nii illalla olet Airportissa vai miten se oli?

Sopii..en tule sinne..meillä on paljon puhuttavaa, mutta muutama asia heti alkuun 1. Et käytä punaisia vaatteita, ainakaan tarkoituksellisesti. Pukeudut Aina naisellisesti..farkut tästälähtien vain poikkeustapauksissa, ja minä tarkastan takaa onko ok.. seksististä varmaan koko juttu, mutta niin se maailma vaan pyorii

Onko sinusta tehty värianalyysi, mitkä värit sinulle sopii? Mielestäni sinun pitää vältää hiusten värjäystä punaiseksi/ylipunaiseksi 2. Aloitat kuntosali ym. liikuntaharjoittelun koska terveyttä säteilevä ihminen on uskottava ihminen muutenkin

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja oli pelästynyt, soittanut poliisiystävälleen ja ilmoittanut kaupunginjohtajalle, että viestit ovat sopimattomia. Puheenjohtajan mukaan heidän välinsä ovat episodin jälkeen olleet erilaiset.