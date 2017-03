Taloyhtiöissä kytee uudet riidanaiheet – IS: "Paljon on niitä, jotka tekevät mitä huvittaa"

Ilta-Sanomien haastattelemat isännöitsijät kertovat, että taloyhtiöissä riidellään nykyisin jopa naisten alusvaatteista. Kiinteistöliiton Päijät-Hämeen alueyhdistyksen toiminnanjohtaja Raimo Kiljusen mukaan muita asukkaita saattaa ärsyttää, jos he näkevät taloyhtiön pyykkituvan narulla naisten alusvaatteita kuivumassa,

– Suomalaiset ovat valittajakansaa. Valitamme herkemmin kuin aikaisemmin. Ainakin kun puhumme elämästä taloyhtiöissä, Kiljunen toteaa.

Kun erimielisyyksiä tulee, osakkaat pelottelevat oikeustoimilla yhä herkemmin hallituksen jäseniä, koko taloyhtiötä tai myös muita osakkaita.

Uusi riidanaihe on myös asunnoissa tehtävät remontit. Vuonna 2009 muuttunut asunto-osakeyhtiölaki edellyttää, että asunnossa tehtävistä muutostöistä on aina ilmoitettava taloyhtiölle etukäteen.

– Edelleen on niitä, jotka ajattelevat, että asunto on minun ja voin tehdä ihan mitä itse haluan. Niin asia ei ole, ja riita on valmis, Kiljunen toteaa.

Monesti naapurit käräyttävät luvatta remonttia tekevän osakkaan, jolle voi aiheutua merkittävä lasku.