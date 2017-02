Hjallis Harkimo: Ammattiyhdistysliikettä ei kiinnosta työntekijät vaan valta

Kokoomuksen kansanedustaja Harry Harkimo kirjoittaa Savon Sanomien blogissa ammattiyhdistysliikkeen tilinpäätösten julkaisemisesta. Harkimon mukaan ay-järjestöt ovat puolustaneet asiaansa kaikella muulla paitsi avoimuudella. Hänen mukaansa ammattiyhdistysliike ja SDP toimivat usein erittäin epäjohdonmukaisesti ja heillä ei ole mitään yhteistä linjaa.

"Haluan tietää, kuinka paljon rahaa heillä on ja mihin he sijoittavat ne, en muuta", Harkimo sanoo.

Hänen mukaansa ainoa tapa edistää pienten ja keskisuurten yritysten tuottavuuden parantamista on saada lisää paikallista sopimista.

"Tämä ei onnistu, jos emme saa kankeiden ammattiyhdistysliikkeiden valtaa pois. He eivät voi pyörittää tätä yhteiskuntaa jatkossa, vaan heidän valtansa on saatava murennettua. Ainoa tapa lisätä tuottavuutta on saada nyt syksyllä läpi paikallinen sopiminen. Jokaisen yrityksen pitää pystyä sopimaan työajoista ja palkoista."

Harkimon mielestä tulevaisuudessa ammattiyhdistysliikettä ei tarvita enää yhtä paljon.

"Jos ammattiyhdistysliikkeet ajattelisivat työntekijöitä, he hyväksyisivät paikallisen sopimisen, koska se lisää työllisyyttä. Mutta se ei heitä kiinnosta, vaan se mikä kiinnostaa, on valta. Ymmärrettävää, mutta Suomen kannalta huono asia", Harkimo päättää.