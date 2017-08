Hjallis Harkimo veturimiesten lakosta: Eikö ole järjenvastaista, että asiakkaat laitetaan kärsimään?

Kokoomuksen kansanedustaja Hjallis Harkimo kirjoittaa Iltalehden blogissaan alkuviikolla uhkaavasta junaliikenteen pysäyttämisestä.

– Ilokseni olen huomannut, että myös ammattiyhdistysliike on monissa puheenvuoroissa peräänkuuluttanut muutoksen tarvetta. Harmi vain, että se ei näköjään koske heitä itseään, Hjallis Harkimo aloittaa.

Hänen mukaansa tyypillisessä suomalaisessa poliittisessa teatterissa on ennalta-arvattava juoni ja aina sama loppunäytös ja roolihahmojen suunta. Yksi sarjan arkkihahmoista on Mr AY.

– Tässä jaksossa tuon roolin tekevät veturimiehet. Jakson nimi on vetävästi "Junaliikenne avataan kilpailulle". Tämä avaaminen tehdään juuri niin kuin VR on itse halunnut.

– Mutta sitten tuleekin käänne: veturimiehet ovatkin vihaisia! Siis ammattiyhdistysliike vastustaa. Se on paitsi liiankin tuttu juonenkäänne myös älytöntä.

Kun kilpailu lisääntyy, tarvitaan Hjallis Harkimon mukaan lisää vetureita ja kuljettajia. Kun heistä on pulaa, palkat nousevat. Niin on käynyt Ruotsissa, kun kilpailu siellä avattiin.

– Eikö silloin ole järjenvastaista järjestää mielenilmaisu, josta kärsivät asiakkaat? Tuntuu myös siltä, että VR on sen hyväksynyt, sillä he eivät pane tikkua ristiin neuvotellakseen, vaan he ilmoittavat, että tämä on poliittinen asia, Harkimo ihmettelee.

Hänen mukaansa "eivät veturimiehet olisi lähteneet mielenilmauslippua heiluttelemaan ilman ay-liikkeen ja demareiden masinointia. Sehän tässä tietenkin on takana".

– VR:n avaaminen kilpailulle on hyvä asia. Tarvitsemme parempia ja halvempia liikkumistapoja. Syy on se, että taloutemme yksi suuri ongelma on, että työpaikat kasaantuvat kasvukeskuksiin eikä työvoimaa riitä kaikkialle, koska he eivät pääse liikkumaan tarpeeksi joustavasti.

– Otamme tänä vuonna lisälainaa yli kolme miljardia euroa ja koko lainamäärä kipuaa 110 miljardiin euroon. Kun väestö vanhenee ja maailmalle ennustetaan hitaan kasvun aikaa, yhtälön karuus tulee ilmi. Muutosta vastustamalla sitä ei ratkaista, Hjallis Harkimo perustelee.