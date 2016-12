Nuorten syrjäytymisen ehkäisy: nämä ovat Hjallis Harkimon kehumat hankkeet

Icehearts on enemmän kuin lätkätiimi.

Kansanedustaja-yrittäjä Hjallis Harkimo (kok.) kirjoittaa Iltalehdessä syrjäytymisestä otettavasta vastuusta.

Hän siteeraa Helsingin nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitiota, joka kertoi Ylen aamu-tv:ssä, että vuonna 1987 syntyneiden ikäluokasta joka kolmas on joko saanut psykiatrisen diagnoosin tai ostanut psyykelääkkeitä.

Yksi taustaselitys syrjäytymiselle Harkimon mukaan on koulussa koettu kiusaaminen.

– Olen kirjoittanut koulukiusaamisesta paljon, koska minulla on kolme poikaa, joita kaikkia on kiusattu. Haluan, että otamme kiusaamisen vakavasti ja yritämme tehdä sille kaikkemme. Tuska isälle ja tietysti äideille on kauhea, kun sitä tuntee itsensä niin voimattomaksi. Välillä kun ei pysty oikein mitään tekemään, Hjallis Harkimo toteaa.

– Monet lapset elävät tämän asian kanssa eivätkä uskalla tehdä mitään, koska pelkäävät kiusaajia. Silloin kyseessä voi olla syrjäytyminen, josta voi seurata mielen häiriöitä, jotka taas voivat pahimmillaan johtaa pahoihin väkivallan tekoihin.

Harkimon mukaan jotka oireilevat: joku sulkeutumalla, toinen kiusaamalla.

– Onneksi kaikki ei ole niin synkkää: eri puolilla Suomea on saatu hyviä tuloksia syrjäytymisen ehkäisyssä.

Hänen mukaansa esimerkiksi Vantaalla kehitetty Icehearts-jääkiekkojoukkue on "paljon enemmän kuin lätkätiimi".

– Siellä lapsi saa pitkäaikaista tukea ja roolimalleja ja tarpeen vaatiessa tiukan kasvuympäristön. Joukkueeseen etsitään ja otetaan jo ala-asteikäisiä lapsia, koska ennaltaehkäisy vaatii aikaa.

Toisena Harkimo mainitsee Helsingin Diakonissalaitoksella kehitetyn Vamos-mallin ja samantyyppistä otetta käyttävät Ohjaamo-palvelut.

– Niin Vamos-palvelut kuin Ohjaamot kokoavat nuorten tarvitsemia palveluita saman katon alle. Nuorten ei tarvitse kiertää virastosta toiseen, ammattilaiselta toiselle – jotka eivät tiedä toistensa työstä tai näe nuorta kokonaisuutena.

– Sen sijaan nuoriin tartutaan yksilöinä. Vamoksessa on opittu, että nuori voi tarvita ensin apua arjen rutiineihin ennen kuin vaikkapa koulutukseen hakua kannattaa edes miettiä.

Hjallis Harkimo ehdottaa, että pääministeri asettaisi työryhmän miettimään, miten hyväksi havaitut syrjäytymisen ehkäisemisen mallit saadaan leviämään kaikkialle peruspalveluihin.