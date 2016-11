Hjallis Harkimo: Poikani vaihtanut vuoden aikana kolme kertaa koulua kiusaamisen vuoksi

Eduskunnassa käsiteltiin torstai-iltana Tiina Elovaaran (ps.) ja yli sadan kansanedustajan allekirjoittamaa aloitetta vakaviin kiusaamistapauksiin puuttumisen mahdollistamisesta. Toisena esillä oli Timo Heinosen (kok.) aloite koulukiusaamisen säätämistä rikokseksi.

Harvoin täysistunnossa kuultu kokoomuksen Harry Harkimo piti asiasta koskettavan puheenvuoron. Harkimo aloitti toteamalla, että laissa on ongelma, kun se ei selkeästi kiellä oppilaita tai opiskelijoita häiritsemästä, kiusaamasta tai muuten kohtelemasta epäasiallisesti muita.

– Minulla on aika paljon kokemuksia tästä. Minun kolmea poikaani on kaikkia kiusattu, ja viimeinen on viime vuoden aikana vaihtanut kolme kertaa koulua, Hjallis Harkimo totesi.

– Kiusaaja on aina ollut se, joka on ollut syytön, ja minun poikaani on useimmiten syytetty siitä, että hän on aiheuttanut sen.

Elovaaran lakiesityksen läpimeno ei Harkimon mukaan sinänsä tietysti muuttaisi asiaa, koska "kiusaajia on aina monta ja monella paikkakunnalla ei ole kuin yksi koulu, eli tämä koulun siirtokin on vaikeata".

– Mutta toivon kuitenkin, että tälle asialle tehtäisiin jotain. Tiedän miltä tuntuu, kun poika ei illalla halua mennä nukkumaan vaan istuu sängyssä. Ja kun minä kysyn, että miksi sinä istut, niin hän sanoo, että minä istun siksi, että kestäisi kauemmin, että tulisi aamu, jotta minun ei tarvitsisi mennä kouluun heti.

– Että sitä se kiusaaminen on.