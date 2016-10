Teuvo Hakkarainen: Haittamaahanmuutto on emäporsas

Kansanedustaja Teuvo Hakkarainen (ps.) kannatti keskiviikkona eduskunnassa ryhmätoverinsa Vesa-Matti Saarakkalan lakialoitetta burka- ja niqab-huivien käyttökiellosta yleisellä paikalla.

– Tämä haittamaahanmuuttohan on, niin kuin monta kertaa olen todennut, jo itsessään maapallon yksi suurimmista hulluuksista, mitä Euroopassa on, verrattavissa holokaustiin ja johonkin kulttuurivallankumoukseen. Se on se emäporsas, joka poikii pikkupossuja, ja nyt me otamme niitä pikkupossuja tässä kiinni - yritämme ottaa, Teuvo Hakkarainen sanoi.

Hän puhui noin kuukausi sitten Helsingin Itäkeskuksessa pidetystä mielenosoituksesta haittamaahanmuuttoa vastaan ja sanoi tapahtumaa häiriköineiden sepittäneen tarinan, jonka mediat nielaisivat koukkuineen päivineen. Hakkarainen lainasi poliisin tiedotetta, jonka mukaan "mediassa olleen teonkuvaukset" raskaana olevan naisen pahoinpitelystä eivät pitäisi paikkaansa.

– Tämä ulkomaalaistaustainen nainen oli kaavutettu päästä varpaisiin. Tapaus on oiva esimerkki siitä, että burkan suojista voi sanoa ja tehdä melkein mitä vain, niin kuin säkki päässä huudella taikka kommandopipo päässä.

Toisessa puheenvuorossaan Teuvo Hakkarainen ihmetteli, että tasa-arvosta puhuvat vasemmisto ja vihreät hyväksymässä burkan käytön ja naisen alistamisen.

– Yleensä siellä, missä islaminuskoa on - niin sanotuksi rauhan uskoksihan sitä nyt sanotaan, tekivätpä nyt sitten mitä tekivät - naisia he käsittelevät sillä tavalla, että ensimmäisenä meikkipussi pois taskusta, sitten on huntu päälle, en tiedä, minkälaiset bikinit on, ja baariin ei varmasti mennä. Se loppuu kyllä siihen, kun siihen uskoon lankeaa. Mutta kuitenkin tasa-arvosta puhutaan kovaan ääneen ja vapaudesta.

Hakkaraisen mukaan burkat ovat uhka myös turvallisuudelle.

– Jos minä vedän päähäni vaikka kommandopipon, jossa ei ole kuin silmänreiät, ja menen pankkiin, mitä silloin tapahtuu? Tämä on ihan sama asia kuin burka. Kyllä ihmisestä täytyy jotain näkyä muutakin kuin silmät, hän totesi.