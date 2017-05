Brittien mediajulkaisu esittelee Fazerin Sinisen mainosta: "Näin myydään kuolemalla"

Digiday esittelee jutussaan Copyranter: Forget sex, it’s death that sells these days maailmalta viimeaikaisia mainoksia, joissa kuolema on esillä.

Jutun kärkipäässä on Death via Chocolate (Finland). Tekstissä esitellään alla näkyvä Fazerin sinisen video, joka päättyy sloganiin unforgettable eli unohtumaton, seuraavalla tekstillä:

"Komea suomalainen mies syömässä palaa suklaata muistelee (ilmeisesti äsken) kuollutta vaimoa. Hymyilee hieman. Katkaisee ja syö toisen palan suklaata. Fazerin suklaa on 'Suomen rakastetuinta suklaata' lehdistötiedotteen mukaan. Jos tunnet suomalaisen ja hänellä on perheessä kuolintapaus, älä lähetä kukkia, lähetä Fazeria. He varmaan myös hymyilevät hieman. Raivoa tulossa, ilmeisesti".

Alempana oleva video on Fazer Groupin 30 sekunnin suomalaisversio "Tärkeintä on rakkaus" mainoksesta.

– Tärkeimmät hetket elämässä ovat niitä, jotka jaamme rakkaidemme kanssa. Fazerin Sinisen uusi filmi nostaa tämän totuuden esiin riipaisevan kauniisti ja haluaa muistuttaa meitä kaikkia jakamaan enemmän yhteisiä hetkiä, esittelytekstissä todetaan.