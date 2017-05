Ex-diplomaatti Nato-keskustelusta: Täydellistä itsenäisyyttä ei ole olemassakaan

Entinen diplomaatti ja tutkija Jukka Seppinen arvioi Uuden Suomen blogissaan, että Suomen turvallisuuspoliittista keskustelua vaivaa Nato-puheen puute. Seppisen mukaan merkittävässä poliittisessa asemassa olevista henkilöistä vain harva on julkisesti puolustanut Nato-jäsenyyttä.

– On aika aktivoitua Nato-asioissa Suomessa. EU:n vahvistaminen myös sotilaallisesti kuuluu samaan aktiviteettini pakettiin. Silti perusturva tulee Natosta, jonka jäseniä lähes kaikki EU-maat ovat, Seppinen arvioi.

Seppisen mukaan jatkuva Nato-option toistaminen ja ylläpitäminen on kuluttavaa.

– Vouhkaaminen täydellisestä itsenäisyydestä on harhaa: sellaista ei ole. Olen elänyt läpi suomettuneisuuden kauden ulkopolitiikan keskiössä ja nähnyt aitiopaikalta, miten ulkopuoliset voimat ovat vaikuttaneet Suomen sisäiseen poliittiseen historiaan tehosekoittimen lailla. Olen kokenut sen henkilökohtaisesti. Näen, miten suomettuneisuuden varjot yhä leijuvat Suomen yllä.

– Nato-profiilin myönteinen nostaminen kansalaisten keskuudessa on Suomelle erittäin tärkeä kysymys. Nato on puolustusliitto, eikä se muodosta kenellekään uhkaa itsessään, ellei sitä vastaan hyökätä. Sen vahvuus on jo olemassaolollaan rauhoittaa ja vakauttaa levotonta maailmaa. Sitä se on tehnyt ansiokkaasti jo vuodesta 1949 lähtien. Suomikin on siitä hyötynyt merkittävästi.