Venäjän ex-pääministeri Verkkouutisille: Eurooppa luottaa liikaa Naton valmiuteen

EU on viime aikoina ottanut askeleita puolustuspolitiikassa pitkän hiljaiselon jälkeen. EU-komissio julkisti viime viikolla puolustuksen toimintasuunnitelman. Kehitteillä on miljardien eurojen puolustusrahasto hankintoja ja alan t&k-työtä vauhdittamaan.

Tarkoituksena on myös vahvistaa puolustusalan sisämarkkinoita, perustaa yksi yhteinen operaatioesikunta ja paaluttaa pysyvää rakenteellista yhteistyötä kuten monikansallisia joukko-osastoja.

EU:n puolustusyhteistyön syveneminen lisäisi toteutuessaan Suomen turvallisuutta ja vaikuttaisi Suomen puolustukseen. Lissabonin sopimuksesta löytyvä keskinäisen avunannon lauseke on poliittisesti painava. Mutta sotilaallisia turvatakuita puolustusunioni ei Suomelle toisi. Euroopan kovasta puolustuksesta huolehtii jatkossakin Nato. Näin linjaa Suomen Nato-suurlähettiläs Piritta Asunmaa.

"EU kylvää pelkoa"

Venäjän presidentti Vladimir Putin odotetusti tyrmää EU:n suunnitelmat.

– Putinin mukaan EU kylvää pelkoa puolustusunionisuunnitelmillaan. Jos suunnitelmat toteutuvat, Venäjä vastaa lisäämällä joukkoja ja ohjusten määrää EU-maiden vastaisilla rajoilla, toteaa Venäjän entinen pääministeri Mihail Kasjanov Verkkouutisille.

Kasjanovin mukaan venäläisessä keskustelussa on unohtunut, että Putinin käytös on aiheuttanut tilanteen, johon EU-maat nyt reagoivat.

Putinin ensimmäisen presidenttikauden aikana pääministerinä toiminut Kasjanov huomauttaa, että mikäli EU-maat haluavat olla uskottavia, on puolustukseen välttämätöntä käyttää enemmän määrärahoja. Maailma odottaa sitä unionilta. Mukaan lukien Nato.

– Eurooppa luottaa nyt liikaa Naton valmiuteen ja USA:n solidaarisuuteen. Vastuunkanto koskee kaikkia, myös Naton ulkopuolisia maita, kuten Suomea, painottaa Kasjanov.

Mihin unioni oikein tähtää?

EU on tiivistämässä yhteistyötä myös Naton kanssa. Nato hyväksyi asiasta viime kesänä seitsemän yhteistyöaluetta kattavan yhteisjulistuksen. Toimenpide-ehdotusten hyväksyntä on Naton ulkoministerikokouksen asialistalla. Suomeen perustettava hybridiuhkien keskus on Asunmaan mukaan erinomainen esimerkki käytännön yhteistyöstä.

Sen sijaan EU:n omat puolustussuunnitelmat herättävät kysymysmerkkejä myös Naton piirissä. Pääsihteeri Jens Stoltenbergin mukaan vahva EU on Naton etu. Kaikki EU:n suorituskyvyn kehittämistä tukevat toimet vahvistavat Natoa.

Mutta usealle etenkin EU:n ulkopuoliselle Nato-maalle on epäselvää, mitä unioni oikein tavoittelee. Maat pelkäävät, että suunnitelmat johtavat keskinäiseen kilpailuun ja päällekkäisyyksiin.

Ajoituskin on hankala. Naton piirissä on juuri päätetty sen oman komentorakenteen uudistumisesta. Lisäksi EU suunnittelee tehtäviensä kasvattamista tilanteessa, jossa jopa neljäsosa sen suorituskyvystä on katoamassa Britannian eron myötä.

– EU ei hae kovan puolustuksen eli Naton korvaajaa. Rakenteilla ei ole omaa armeijaa ja esimerkiksi operaatiopäämajalla EU tarkoittaa suunnittelu- ja johtokykyjen kasvattamista, selventää Asunmaa unionin suunnitelmia.

Ad hocin aika ohi

Asunmaa huomauttaa, että kolmessa vuodessa EU:ssa on virinnyt kokonaan uusi ajattelutapa: jäsenmaat näkevät, että EU:lla on iso rooli puolustuksen kehittämisessä. Muuttuneessa turvallisuustilanteessa EU ei voi olla pelkkä kriisinhallintatoimija. Sen on tehtävä enemmän kansalaisten turvallisuuden eteen. Ad hoc -toiminnan aika on ohitse. EU:n on nyt kirkastettava sen rooli puolustuksen saralla.

Nato-suurlähettiläs muistuttaa, että EU:lla on käytössään paljon sellaisia työkaluja puolustuksen kehittämiseksi, joita Natolla ei ole. Esimerkkinä rahoitus ja lainsäädäntö. Mahdollisuudet on otettava käyttöön ja puolustusta on kohdeltava kuten mitä tahansa muuta politiikkaa.

– Juna on lähtenyt liikkeelle, eikä se enää pysähdy. Kymmenen vuoden päästä voimme katsoa, kuinka paljon on muuttunut, toteaa Asunmaa.

Toimittaja: HELI SATULI, Bryssel