CIA:n arvio Kalevi Sorsan noususta: "Sdp otti huomioon Neuvostoliiton ohjeet"

USA:n keskustiedustelupalvelu CIA:n aiemmin salainen ja piilossa pysynyt Central Intelligence Bulletin 20. kesäkuuta 1969 on nyt tullut nähtäville.

Bulletiinin 12 sivua ovat CIA:n nyt nettiin tuomien yli 12 miljoonan sivun joukossa. Verkkouutiset julkaisee lähiaikoina eräitä joukossa olevia Suomi-uutisia.

Kesäkuun 1969 bulletiinin aiheisiin kuuluivat Etelä-Vietnamin tilanneraportti, Perun pakkolunastuskiista, Rhodesian kansanäänestys, kansainvälinen kommunistikonferenssi, Etelä-Korean opiskelijoiden mielenosoitukset - ja Suomi.

Suomi-osuutta on neljän kappaleen verran raportin sivulla 8. Ennen niitä on CIA:n alkulause "Sosialidemokraattinen puolue otti huomioon Neuvostoliiton ohjeet uutta puoluesihteeriä valitessa".

Kyseessä on amerikkalaisanalyysi Suomen politiikan huipulle tuolloin kerralla ja tuntemattomuudesta tulleesta Kalevi Sorsasta (1930-2004). Tuleva pitkäaikainen huippupoliitikko valittiin Sdp:n puoluesihteeriksi Turun puoluekokouksessa 6.-9.6.1969.

Kaksi viikkoa tuon 1969 puoluesihteerivalinnan jälkeen CIA:n anonyymi virkailija kirjoitti näin (epävirallinen käännös on Verkkouutisten):

Suomi: Sosialidemokraattinen puolue (SDP) äskeisessä kongressissaan otti huomioon Neuvostoliiton vihjeet, joiden mukaan tietyt oikean siiven ehdokkaat puoluesihteerin paikalle olivat sopimattomia, ja valitsi Kalevi Sorsan, poliittisesti tuntemattoman.

SDP:n, Suomen suurimman puolueen ja hallituskoalition jäsenen, sihteeriys vapautui kun tehtävän haltija (Erkki Raatikainen, VU:n huom.) potkittiin ylöspäin Suomen Yleisradion johtajan paikalle hänen vieraannutettuaan useimmat puolueuskolliset puoltamalla radikaalivasemmistolaista ja Neuvostoliitto-myönteistä politiikkaa. Sorsa, opetusministeriön byrokraatti, ei ole ollut puolueessa aktiivinen. Vaikka hänen sanotaan olevan puolueen vasemmalta laidalta, hänen uskotaan olevan maltillisemmin kuin edeltäjänsä ja siten hän oli puoluekokouksen hyväksyttävissä.

Puolueen politiikka, joka otettiin käyttöön aiemmin vuosikymmenellä, haluaa laajempaa yhteistyötä kommunistien kanssa ja mukautumista Neuvostoliittoon ei tullut haastetuksi ja jatkuu. Neuvostolehdistö oli pauhannut muutaman kerran aiemmin tänä vuonna, että määrittelemättömät oikeistolaiset Sdp:ssa työskentelivät tämän politiikan kääntämiseksi. Kongressin alla Pravda uusi artikkelin Päivän Sanomista, vasemman laidan pirstoutuneen sosialidemokraattisen liiton (TPSL, VU:n huom.) äänenkannattajasta, tuomiten puoluesihteeriyden pääehdokkaat neuvostovastaisiksi ja täysin oikeistolaisiksi.

On spekuloitu, että neuvostoliittolaiset myös keskustelivat sihteeriydestä puolueen puheenjohtaja Rafael Paasion kanssa hänen toukokuisen Neuvostoliiton matkansa aikana. Paasio teki kongressille selväksi, että hän eroaisi puolueen puheenjohtajan paikalta, jos se ei valitsisi hänen miestään Sorsaa. (tiedot kirjoittajasta peitetty, VU:n huom.)

Sdp aloitti 1969 ja jatkoi 1972 ja 1975 puoluekokouksissaan oikean laidan demareiden poistamista puolueen johdosta. Puolue halusi hovikelpoiseksi ja Neuvostoliitto halusi eroon antikommunisteista.

CIA:n raportissa mainitaan Pravdan artikkeli. Siinä todettiin puoluesihteeriyttä tavoitelleet Pekka Korvenheimo, Anssi Karkinen ja Pauli Burman neuvostovastaisiksi.

Suurlähettiläs emeritus Pekka Korvenheimo totesi Ilta-Sanomille 2007, että "KGB oli liikkeellä alusta alkaen. He olivat myös Turun puoluekokouksessa ja vaikuttivat siihen, ketkä eivät tulleet valinnassa kysymykseen".

"Voitto tulee miellyttämään"

CIA analysoi Sdp:n tilaa myöhemmin muun muassa helmikuussa 1975. Tuolloisessa raportissa kerrottiin Sdp:n puoluekokousedustajien valinnasta:

Maltilliset ja vasemman laidan sosialidemokraattiset puoluejäsenet päihittivät oikeistolaiset kesäkuun puoluekokouksen edustajien valinnassa. 360 edustajan valinta oli tavallista kuumempi, koska konservatiivit käynnistivät suuren hankkeen pysäyttää arvioimansa puolueen heilahdus vasemmalle. Vasemmistolaisten voitto tulee miellyttämään neuvostoliittolaisia, jotka katsovat oikeistolaisten voimien Suomessa horjuttavan kahden maan välisiä kitkattomia suhteita. Sosialidemokraatti-NKP -suhteiden lämpenemistrendi voi tehdä asiat helpommaksi presidentti Kekkoselle, kun hän vierailee Neuvostoliitossa ensi kuussa.

Keskustiedustelupalvelu CIA:n 25 vuotta varhaisemmassa raportissa Suomesta syyskuussa 1950 kaikki oli vielä ollut aivan toisin.

Tuolloin otsikkona oli Suomalaisten sosialidemokraattien arvio Kekkosesta. Urho Kekkonen oli vasta pääministeri. CIA:n lähteenä ollut sosialidemokraatti oli ollut jyrkkänä:

Suomalaiset sosialidemokraatit uskovat, että Kekkonen on äärimmäisen vaarallinen mies, jonka yhteistyö neuvostoliittolaisten kanssa vaikuttaa kasvavan jatkuvasti. Kekkosen politiikka, joka sopii yhteen kommunistien kanssa, on vastustaa sosialidemokraattien hyväksymistä millään tavoin hallitukseen, koska he olettavat Neuvostoliiton suhtautuvan siihen paheksuen.

Nl:n lepyttely etenee "porvarillisten puolueiden" piirissä ja edustaa suurta vaaraa Suomen valtiolle. Lähde uskoo, että jos Kekkonen onnistuu pitämään sosialidemokraatit poissa hallituksesta, sosialidemokraatit menettävät poliittisen pohjan ja heikentyvät ammattiliitoissa. Siitä seuraava kommunistien dominointi ammattiliitoissa vaarantaisi lähteen mukaan raskaasti Suomen itsenäisyyden.