Ruotuväki: Asepalvelusta suorittavat naiset saatetaan laittaa samaan tupaan miesten kanssa

Vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakevien naisten määrä on kasvamaan päin.

Vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakevien naisten määrä on kasvanut vuosi vuodelta. Tänä vuonna naishakijoita oli 1126, joka on 284 enemmän kuin edellisvuonna.

Suomen puolustusvoimien uutislehti Ruotuväen mukaan kasvava naisten määrä asettaa paineita muun muassa naisten valintajärjestelyjen kehittämiselle.

Kutsuntojen kehittämistä pohditaan säännöllisesti Pääesikunnassa, ja naisten valintatilaisuuden järjestämistä miesten kutsuntojen yhteydessä on harkittu. Uudenmaan aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Juho Raulo ehdottaa, että naiset hakisivat edelleen vapaaehtoiseen palvelukseen, mutta tulisivat oman paikkakuntansa kutsuntoihin yhdessä miesten kanssa.

– Kun naiset voitaisiin käsitellä samassa syklissä kuin miehet, helpottaisi se käytännön työtä ja toisi myös kustannussäästöjä. Uudenmaan aluetoimistossa menee tällä hetkellä kaksi henkilötyökuukautta naisten valintatilaisuuden järjestämiseen, Raulo sanoo.

Naisten kasvava määrä palveluksessa aiheuttaa haasteita myös majoituksen suhteen. Everstiluutnantti Raulo kannattaa sekamajoitukseen siirtymistä.

– Emme erottele varusmiehiä eri tupiin etnisen taustan tai uskonnon perusteella, miksi sitten sukupuolen perusteella. Sekatuvat edistäisivät ryhmäytymistä ja yhdenvertaisuutta palveluksessa, Raulo sanoo.

– Aina kun porukan hajottaa, vaikuttaa se yhtenäisyyteen. En ymmärrä, miksei samassa tuvassa voitaisi nukkua, kun sotiakin pitäisi yhdessä, hän lisää.

Pääesikunnassa suhtaudutaan sekatupiin lähtökohtaisesti positiivisesti. Eversti Petteri Tervonen kertoo, että yhteismajoitukseen siirtymistä voi olla tarpeen selvittää lähitulevaisuudessa.

– Niissä Pohjoismaissa, joissa sekatuvat on käytössä, on kokemuksia esimerkiksi siitä, että naisia kohdellaan vielä tasavertaisemmin. Meillä on jouduttu välillä majoittamaan naisia jopa eri rakennuksessa, jolloin tunne joukkoon kuulumisesta kärsii. Mielestäni sekatuvat sujuvoittaisivat koulutuksen järjestämistä, Tervonen sanoo.

Tällä hetkellä erillismajoitus on käytössä vain kasarmeilla. Esimerkiksi maastoharjoituksissa tai merivoimien aluksilla on jo pitkään majoituttu samoihin tiloihin.