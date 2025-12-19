Verkkorikollinen vaanii myös jouluna, muista nämä vinkit

Lomalla moni saa levätä, matkustaa ja viettää aikaa perheen ja läheisten kanssa. Uusi ympäristö, uudet tilanteet ja laitteet voivat kuitenkin lisätä riskiä joutua alttiiksi huijauksille tai tietoturvaongelmille, muistuttaa Traficom, joka palauttaa mieliin tietoturvan perusasioita. Erityisesti joululahjojen hankinnan ja käyttöönoton yhteydessä kannattaa kiinnittää huomiota turvallisiin toimintatapoihin.

– Laitteiden säännöllinen päivittäminen, vahvojen ja yksilöllisten salasanojen käyttö sekä monivaiheinen tunnistautuminen ovat keskeisiä keinoja parantaa arjen kyberturvallisuutta, sanoo tiedotteessa Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen tietoturva-asiantuntija Miiro Pyysing.

– Lisäksi huolellisuus verkkokauppaostoksissa ja kriittinen suhtautuminen epäilyttävän hyviin tarjouksiin auttavat välttämään huijauksia ja ikäviä yllätyksiä.

Vinkit kyberturvalliseen jouluun

Uudet laitteet ja lahjat:

Päivitä uusi laite heti käyttöönoton yhteydessä

Vaihda oletussalasanat, muista vahvat ja yksilölliset salasanat

Ota monivaiheinen tunnistautuminen käyttöön, jos mahdollista

Asenna sovellukset vain virallisista sovelluskaupoista

Verkko-ostokset ja maksaminen:

Tarkista verkkokaupan luotettavuus ennen ostamista

Suhtaudu kriittisesti liian hyviin tarjouksiin

Käytä suojattuja maksutapoja ja vältä epäilyttäviä maksulinkkejä

Säilytä ostokuitit ja tilausvahvistukset

Sähköposti ja viestit:

Älä klikkaa epäilyttäviä linkkejä tai liitteitä

Tarkista viestin lähettäjä ja kieliasu huolellisesti

Ole varovainen paketti- ja toimitusviesteissä

Älä jaa henkilö- tai pankkitietoja viestien kautta

Matkustaminen ja etäyhteydet:

Vältä avoimia wifi-verkkoja tai käytä VPN-yhteyttä

Lukitse laitteet näytönlukituksella ja PIN-koodilla

Pidä varmuuskopiot tärkeistä tiedoista

Älä jätä laitteita valvomatta julkisissa tiloissa

Kotiverkko

Päivitä reitittimen ohjelmisto

Vaihda reitittimen oletussalasana

Älä pidä hallintapaneelia avoinna internetiin

Sammuta laitteet, joita et käytä

Perjantaisin julkaistavassa Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen viikkokatsauksessa jaetaan tietoa ajankohtaisista kyberilmiöistä.