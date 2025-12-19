Verkkorikollinen vaanii myös jouluna, muista nämä vinkit

Lomalla moni saa levätä, matkustaa ja viettää aikaa perheen ja läheisten kanssa. Uusi ympäristö, uudet tilanteet ja laitteet voivat kuitenkin lisätä riskiä joutua alttiiksi huijauksille tai tietoturvaongelmille, muistuttaa Traficom, joka palauttaa mieliin tietoturvan perusasioita. Erityisesti joululahjojen hankinnan ja käyttöönoton yhteydessä kannattaa kiinnittää huomiota turvallisiin toimintatapoihin.
– Laitteiden säännöllinen päivittäminen, vahvojen ja yksilöllisten salasanojen käyttö sekä monivaiheinen tunnistautuminen ovat keskeisiä keinoja parantaa arjen kyberturvallisuutta, sanoo tiedotteessa Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen tietoturva-asiantuntija Miiro Pyysing.
– Lisäksi huolellisuus verkkokauppaostoksissa ja kriittinen suhtautuminen epäilyttävän hyviin tarjouksiin auttavat välttämään huijauksia ja ikäviä yllätyksiä.
Vinkit kyberturvalliseen jouluun
Uudet laitteet ja lahjat:
Päivitä uusi laite heti käyttöönoton yhteydessä
Vaihda oletussalasanat, muista vahvat ja yksilölliset salasanat
Ota monivaiheinen tunnistautuminen käyttöön, jos mahdollista
Asenna sovellukset vain virallisista sovelluskaupoista
Verkko-ostokset ja maksaminen:
Tarkista verkkokaupan luotettavuus ennen ostamista
Suhtaudu kriittisesti liian hyviin tarjouksiin
Käytä suojattuja maksutapoja ja vältä epäilyttäviä maksulinkkejä
Säilytä ostokuitit ja tilausvahvistukset
Sähköposti ja viestit:
Älä klikkaa epäilyttäviä linkkejä tai liitteitä
Tarkista viestin lähettäjä ja kieliasu huolellisesti
Ole varovainen paketti- ja toimitusviesteissä
Älä jaa henkilö- tai pankkitietoja viestien kautta
Matkustaminen ja etäyhteydet:
Vältä avoimia wifi-verkkoja tai käytä VPN-yhteyttä
Lukitse laitteet näytönlukituksella ja PIN-koodilla
Pidä varmuuskopiot tärkeistä tiedoista
Älä jätä laitteita valvomatta julkisissa tiloissa
Kotiverkko
Päivitä reitittimen ohjelmisto
Vaihda reitittimen oletussalasana
Älä pidä hallintapaneelia avoinna internetiin
Sammuta laitteet, joita et käytä
Perjantaisin julkaistavassa Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen viikkokatsauksessa jaetaan tietoa ajankohtaisista kyberilmiöistä.