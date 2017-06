"Monet maat ovat edistyneet meitä nopeammin" – ministeri arvioi translakia

Kansainväliset asiantuntijat kritisoivat Amnesty Internationalin mukaan Suomea lainsäädännöstä, joka pakottaa transihmiset sterilisaatioon ja lääketieteellisiin tutkimuksiin tilanteessa, jossa henkilö haluaa korjata henkilötodistuksen sukupuolimerkinnän.

Asiantuntijat keskustelevat Helsingissä keskiviikkona seminaarissa Pride-viikolla transihmisten oikeuksista suomalaisten päättäjien kanssa.

Seminaarin suojelijan, perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan (kesk.) mukaan tiettynä aikana translakiamme on pidetty hyvin edistyksellisenä. Sen jälkeen ihmisoikeusvelvoitteidemme tulkinnat ovat kuitenkin kehittyneet sopimusten valvontaelimissä.

– Tällä hetkellä on ilmeistä, että monet maat ovat edistyneet nopeammin kuin me, kohti mallia, jossa juridisen sukupuolen vahvistaminen on irrotettu sukupuolen korjaamiseen liittyvistä lääketieteellisistä prosesseista, Rehula toteaa Amnestyn tiedotteessa.

Edistys on hänen mukaansa ollut nopeaa, ja sukupuolen moninaisuutta koskeva ymmärrys on kasvanut.

– Olen itsekin päivittänyt mielipidettäni sen jälkeen, kun olen keskustellut ihmisten kanssa, joiden elämää nämä kysymykset koskettavat. Kohtaamiset ovat helpottaneet minua ymmärtämään lainsäädännön vaikutukset ihmisten elämään. On kyse ihmisarvosta, Rehula sanoo.

Juridisella sukupuolella tarkoitetaan henkilötodistuksessa näkyvää sukupuolimerkintää. Suomen lain mukaan ihmisen on oltava steriloitu tai muuten lisääntymiskyvytön saadakseen korjata sukupuolensa. Lisäksi vaaditaan täysi-ikäisyyttä, lääketieteellisiä tutkimuksia ja osoitusta siitä, että elää vastakkaisen sukupuolen sukupuoliroolissa.

Amnesty muistuttaa, että Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa transihmisiltä vaaditaan lisääntymiskyvyttömyyttä. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin linjasi huhtikuussa, että pakkosterilisointi on ihmisoikeusloukkaus. Amnestyn mukaan ihmisoikeusjärjestöt ovat vaatineet translain ripeää kokonaisuudistusta vuosien ajan.

Lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poistamisen lisäksi lain on Amnestyn mielestä taattava itsemääräämisoikeus omaan sukupuoleen. Myös alle 18-vuotiailla on oltava mahdollisuus juridisen sukupuolen vahvistamiseen.