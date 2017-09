Alkoholiveron korotusta kaavaillaan erityisesti mietoihin juomiin

Alkoholiveron korotusta ei ole mahdollista kohdistaa vain nelosolueen ja lonkeroon, kuten keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen esitti tiistaina Verkkouutisissa.

Jos gini-pohjaisen lonkeron veroa halutaan korottaa, täytyy korottaa myös väkevien juomien veroa. Jos taas nelosoluen veroa halutaan korottaa, samalla nousee myös kolmosoluen vero.

– Vaikka alkoholiveron erilaiset painotukset ovat mahdollisia, EU:n lainsäädäntö ei mahdollista sitä, että vero kohdennetaan vain nelosolueen ja lonkeroon, sanoo valmisteveroista vastaava hallitusneuvos Merja Sandell valtiovarainministeriöstä.

Kaikilla yli 2,8-prosenttisilla oluilla on sama verokanta. Gini-pohjaisen lonkeron vero määräytyy väkevien verokannan perusteella ja on paljon korkeampi kuin esimerkiksi oluen vero. Siideri puolestaan kuuluu viinin ja muiden käymisteitse valmistettujen juomien veroryhmään. Alkoholiverotuksen rakenne on harmonisoitu EU:n alueella.

Veronkorotuksella ehkäistään hintojen laskua

Hallitus päätti budjettiriihessään elokuun lopussa, että alkoholiveroa korotetaan 100 miljoonalla eurolla ensi vuoden alussa. Hallitus ei ole kuitenkaan tehnyt vielä päätöstä veron kohdentamisesta.

Sandell valtiovarainministeriöstä kertoo, että esillä on ollut vaihtoehto, että mietojen alkoholijuomien veroa korotettaisiin eniten. Miedoilla juomilla tarkoitetaan alle 22-prosenttisia juomia, eli olutta, siideriä ja viiniä.

Sandellin mukaan yhtenä perusteena on esitetty, että jos hallituksen esitysluonnos alkoholilaiksi menee läpi, kaupat saavat myydä alkoholijuomia 5,5 prosenttiin asti ja niiden hinta muodostuu todennäköisesti Alkon nykyisiä hintoja alhaisemmaksi. Alkon hinnoittelu perustuu hinnoittelukertoimiin, jotka on määritelty tuoteryhmittäin.

Hallituspuolueista keskustassa on kymmenkunta kansanedustajaa, jotka vastustavat vähittäismyynnin prosenttirajan korotusta nykyisestä 4,7 prosentista 5,5 prosenttiin. Myös kokoomuksessa ja sinisissä muutama edustaja on vastaan korotusta.

Antti Kaikkonen sanoi Verkkouutisille, että alkoholiveron korotus voi vaikuttaa kansanedustajien suhtautumiseen prosenttirajan korotukseen. Sinisten Simon Elo puolestaan kertoi, että kansanedustajille korostetaan sitä, että veronkorotuksen myötä sosiaalipoliittiset ongelmat ovat paljon pienempiä, joten 5,5 prosentin raja on hyväksyttävissä.

Väkevien hintaerot suurimmat

Mietojen juomien alkoholiveron korotus herättää kysymyksen Viron viinarallin jatkumisesta.

Vaikka olutta tuodaan litramääräisesti eniten, niin puolet alkoholista tulee Suomeen väkevinä juomina. Väkeviä on helppo tuoda ja niissä hintaerot Suomen ja Viron välillä ovat suuret. Valtiovarainministeriön Sandellin mukaan tämä voisi olla yksi peruste sille, että veronkorotukset painotettaisiin mietoihin juomiin.

Viimeksi vuonna 2014 verokantoja korotettiin euromääräisesti saman verran, jolloin eri tuotteiden veroerot säilyivät suhteessa ennallaan. Nyt korotus saatetaan toteuttaa siten, että korotus on euromääräisesti suurempi miedoissa juomissa, kuten oluessa, siiderissä ja viinissä, kuin väkevissä.