Annika Saarikko perui alkoholineuvottelut tunnin varoitusajalla: "Ei ollut valmiuksia kokoontua"

Hallituspuolueiden kansanedustajat yrittävät löytää ratkaisun alkoholilaista syntyneeseen kiistaan. Keskustan eduskuntaryhmä ei ole enää valmis hyväksymään vuosi sitten neuvoteltua kompromissia.

– Eduskuntaryhmien puheenjohtajien asettama työryhmä ei ole istunut tänään. Meillä ei ollut valmiuksia kokoontua, kansanedustaja Annika Saarikko (kesk.) kertoi toimittajille eduskunnassa.

Saarikko ei suostunut avaamaan asiaa yhtään enempää. Tilanteeseen ei liity hänen mukaansa "sen kummempaa dramatiikkaa".

– Aikooko kokoontua jonain toisena päivänä? Kenties, Saarikko sanoi.

Hänen mukaansa jää nähtäväksi, miten neuvottelut jatkuvat. Saarikko sanoi, että ryhmäpuheenjohtajat ovat asettaneet Saarikon vetämälle työryhmälle takarajaksi ensi viikon.

Saarikon mukaan keskusta on nostanut alkoholilain uudelleen arvioitavaksi lausuntokierroksella tulleen palautteen vuoksi.

– Eduskuntaryhmässämme on voimakasta kriittisyyttä tätä nyt käsittelyssä olevaa hallituksen esitystä kohtaan.

Saarikko ei suostunut kommentoimaan ongelmallisia kohtia muutoin kuin toteamalla, että lausuntokierroksella kriittisimmän arvion sai kaupassa myytävien alkoholijuomien prosenttirajan korottaminen 4,7 prosentista 5,5 prosenttiin ja valmistustapaneutraliteetti eli valmistustaparajoitteen poistaminen.

– Ne ovat olleet kohdat, joista tässä on keskusteltu, Saarikko sanoi.

Wallinheimo ei innostu kompromissin kompromissista

Kokoomusta neuvotteluissa edustava kansanedustaja Outi Mäkelä sanoi, että neuvotteluryhmän puheenjohtajana toimiva Saarikko perui kokouksen tunnin varoitusajalla.

– Puheenjohtaja oli peruuttanut kokouksen tuntia ennen. Ei olla neuvoteltu tänään. Ei ollut mitään erityistä perustetta, Mäkelä kertoi eduskunnassa.

Mäkelällä ei ollut tietoa, koska neuvottelut jatkuvat.

– Eiköhän kompromissi ole ihan mahdollinen. Meillä on pohjasopimus olemassa. Sen pohjalta on hyvä jatkaa neuvotteluita, Mäkelä sanoi.

Mäkelä sanoi, että kokoomuksen mielestä vuosi sitten neuvoteltu pohjasopimus on hyvä. Silloin sovittiin kaupassa myytävien tuotteiden alkoholipitoisuuden nostamisesta 5,5 prosenttiin ja valmistustaparajoitteen poistamisesta.

Nykyisin ruokakaupassa saa myydä vain käymisteitse valmistettuja, korkeintaan 4,7-prosenttisia juomia. Valmistustaparajoitteen poistaminen tarkoittaisi käytännössä sitä, että kaupassa saisi myydä myös ginistä tislaamalla valmistettua 5,5-prosenttista lonkeroa.

Kokoomuksen toinen neuvottelija, kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo ei ollut erityisen innostunut kompromissin kompromissista, eli siitä, että vuosi sitten sovitusta kompromissista löydettäisiin vielä kompromissi.

– Keskusta nyt selkeästi vähän kipuilee, mutta kyllä me varmaan jonkinlainen ratkaisu tästä saadaan aikaiseksi, Wallinheimo sanoi.

Alkoholilakiesityksen luonnos on ollut jo lausuntokierroksella, ja hallituksen lakiesitys on ollut tarkoitus antaa eduskunnalle toukokuun loppuun mennessä. Nyt lakiesityksen antaminen eduskunnalle on epävarmaa.