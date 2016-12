Suomalaisasiantuntija varoittaa terroriuhasta: Islamistit kokoustivat vapaasti Helsingissä

– Islamistien kitkeminen Suomesta ja muualta maailmassa on ainoa tapa suojautua terrorismilta, tutkija ja Lähi-idän asiantuntija Alan Salehzadeh kirjoittaa Iltalehden blogissaan.

Hänen mukaansa terrorismissa on yleensä kyse islamistien kostosta länsimaita ja maltillisia muslimeita vastaan.

– Mielenterveyskortin heiluttelu on turhaa. Vaikka jokin yksittäinen iskun tekijä olisikin “masentunut” tai muuten mielisairas, terroristiorganisaatioiden takana on ideologia. Heillä on satoja tuhansia kannattajia ja miljardeja vastustajia, Salehzadeh summaa.

Terrori-iskun riski on tutkijan mukaan olemassa Suomessakin. Hän muistuttaa, että Suomi on Ranskan ja Saksan tavoin lähettänyt Lähi-itään sotilaita kouluttamaan ISIS-jihadistijärjestöä vastaan taistelevia joukkoja. Suomessa asuu myös hänen mukaansa radikalisoituneita islamisteja, joilla on yhteyksiä äärijärjestöihin.

– Siitä kielii jo se, että Suomesta on lähtenyt eniten jihadisteja taistelemaan ISIS:n riveihin suhteessa muslimien määrään maassa.

Alan Salehzadeh vaatii ”islamistien vapaan kokoustamisen kieltämistä”. Hänen mukaansa Suomesta löytyy runsaasti poliittisen islamin edustajia.

– Esimerkiksi Muslimiveljeskunnan kannattajat kokoustivat hiljattain Helsingissä kaikessa rauhassa. Paikalliset shiiat puolestaan ovat kutsuneet Suomeen poliittisesta islamista luennoivia johtajia kouluttamaan ja inspiroimaan heitä, tutkija listaa.

– Ihmettelen, miten tämä on mahdollista. Tämän kaltainen toiminta olisi pitänyt kieltää jo aikoja sitten. Poliittinen islam on aina vaarallista, ja kaikki sen aatteen kannattajat ovat minusta potentiaalisia tulevia terroristeja tai heidän tukijoitaan. Jos suomalaiset viranomaiset haluavat jostain syystä antaa radikaalin islamin edustajien kokoustaa täällä, olisi kaikkea heidän toimintaa vähintäänkin valvottava tiukasti, hän jatkaa.

Kyse olisi Salehzadehin mukaan ensimmäisestä askelesta terroriuhan pienentämiseen. Lisäksi hän ehdottaa kouluihin kaikille yhteistä uskonnonopetusta ja kaikenlaisten uskonnollisten symboleiden kieltämistä kouluissa Ranskan tapaan. Hänestä myös uskonnon harjoittamista julkisilla paikoilla ja julkista käännytystyötä tulisi rajoittaa.

Alan Salehzadeh nostaa esiin myös Lähi-idän taisteluista kotiin Eurooppaan palaavien jihadistien muodostaman uhkan.

– Heidän ei tulisi saada liikkua vapaalla jalalla tai viestitellä vapaasti ennen kuin voidaan todeta, että he eivät ole osallistuneet alueella sotilaalliseen toimintaan tai sen tukemiseen.