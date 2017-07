SS: Thaimaalaisten marjanpoimijoiden määrä Suomessa romahti

Suomen metsissä on tänä kesänä thaimaalaisia luonnonmarjojenpoimijoita vain voin 2 500. Edellisinä kausina viisumi on myönnetty 3 400 – 3 500 poimijalle, joten pudotus on merkittävä viime vuosiin verrattuna, kertoo Savon Sanomat.

Thaimaan ulkoministeriön antama tiedote on suurin syy tämän kesän romahdukseen. Tiedote julkaistiin kevättalvella.

Viranomainen varoitti muun muassa matalasta tulotasosta, huonoista työolosuhteista ja jopa Suomen kylmästä kelistä, jonka kanssa poimijat joutuvat taistelemaan.

Samalla varoitettiin, että monet thaimaalaiset ovat joutuneet huijatuiksi.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos Olli Soraisen mukaan joku totuuden siemen joissakin väitteissä on ollut, mutta ilmaisu on ollut turhan värikästä.

Thaimaalaisten kiinnostus Suomen olosuhteisiin on noussut, sillä epäselvyyksiä on käsitelty myös käräjäoikeudessa.

Kainuun käräjäoikeus hylkäsi hiljattain thaimaalaisten marjanpoimijoiden korvausvaatimukset, jotka koskivat kannattamatonta marjanpoimintamatkaa Suomeen.

Keski-Suomessa puolestaan on nostettu ihmiskauppasyyte paikallista marjayrittäjää vastaan.

– Tällä poimintakaudella ei ole tullut tietoon väärinkäytöksiä, Olli Sorainen kertoo.