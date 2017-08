Menivätkö länsimaat vipuun? Trollitehdas sopii venäläisten hämäys-taktiikkaan

Muutama vuosi sitten paljastunut Pietarin niin sanottu trollitehdas saattoi olla Venäjän informaatio-operaatio, jolla testattiin Suomea ja muita länsimaita heikkouksien löytämiseksi, arvioi Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen sotilasprofessorina toimiva everstiluutnantti Aki-Mauri Huhtinen.

Trollitehtaan tarkoituksena oli tuottaa Venäjän presidentti Vladimir Putinin hallintoa tukevia ja Ukrainaa sekä länsimaita kärkevästi arvostelevia artikkeleita, blogipostauksia ja kommentteja sekä saada tuotannolle mahdollisimman hyvä näkyvyys internetissä. Kyse on laajamittaisesta mielipidevaikuttamista sosiaalisessa mediassa.

– Kun Pietarin niin sanottu trollitehdas paljastui ja se nousi nopeasti julkiseen keskusteluun, niin me aloimme ajatella, että siellä tehdään sellaista B-luokan juttua ja he jäivät kiinni, everstiluutnantti Huhtinen sanoi maanantaina Suomi ja hybridisodan skenaariot -keskustelutilaisuudessa Helsingin Korjaamolla.

Hybridivaikuttamisella ymmärretään suunnitelmallista toimintaa, jossa valtiollinen tai ei-valtiollinen toimija voi hyödyntää samanaikaisesti erilaisia keinoja vaikuttaakseen kohteena olevan valtion heikkouksiin ja saavuttaakseen omat tavoitteensa. Kyseeseen voivat tulla esimerkiksi sotilaalliset, taloudelliset tai teknologiaan perustuvat painostuskeinot sekä erilaiset informaatio-operaatiot.

– Nyt on kulunut aikaa, ja he ovat ehkä ottaneet opikseen siitä. Me emme saa ajatella siten, että selvitämme informaatioverkoissa eri asioita ja merkkaamme ne selvitetyksi. Ikään kuin se olisi nyt hoidettu ja nyt voimme mennä kotiin, Huhtinen totesi.

– He saattoivat testata meitä. En usko siihen, mutta se on yksi mahdollisuus. Se sopii venäläisten maskirovkaan.

Venäjän maskirovka- eli hämäys-taktiikalla on pitkät perinteet. Maskirovka tarkoittaa sodankäyntiin liittyvää peittelyä, petosta, yllätystä, valhetta, disinformaatiota, harhautusta. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä.

– Luodaan b-luokan materiaalia sosiaaliseen mediaan ja julkisuuteen. Sitten katsotaan ja nauretaan, kun muut menevät vipuun alkeellisesta materiaalista ja vaikuttamisesta. Samalla otetaan opiksi siitä ja testataan sitä.

– Kun aikaa on kulunut, uusi materiaali voi olla paljon kehittyneempää emmekä me välttämättä huomaa sitä niin hyvin, Huhtinen kertoi.

Huhtinen korostaa, että Venäjällä on paljon resursseja.

– Jos siellä trollitehtaassa oli noin 500–600 ihmistä töissä pienellä palkalla, niin nyt heitä voi olla kymmenkertainen määrä. Ja näinä kuluneina vuosina he ovat oppineet ja analysoineet, mitä me huomaamme ja mitä emme huomaa.

– Tämä on sellainen asia, jota kannattaisi seurata.