Ikääntyvät suomalaiset ensi kertaa Eurooppa-tutkimuksessa

Suomalaiset ovat ensi kertaa mukana Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) -tutkimuksessa, jota varten haastatellaan yli 50-vuotiaita suomalaisia ja heidän puolisoitaan maaliskuusta alkaen.

Tarkoituksena on myös toistaa haastattelut kahden vuoden kuluttua.

Tutkimuksessa kerätään aineistoa fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä, työnteosta, eläkkeellä olosta, sosioekonomisista eroista ja perheistä.

Hanke saa rahoitusta EU:n Horizon2020-tutkimusohjelmasta ja siihen osallistuvat jäsenmaiden lisäksi vuonna 2017 Sveitsi ja Israel.

Väestöliitto on hankkeen tieteellinen toteuttaja Suomessa.