Venäjä-protestiin mukaan laaja joukko järjestöjä - PS-nuoret: Emme osallistu

SDP:n, vasemmistoliiton ja vihreiden nuorisojärjestöt osallistuvat kokoomusnuorten ja -opiskelijoiden järjestämään mielenilmaukseen Venäjän Syyriassa ja Ukrainassa suorittamia sotatoimia vastaan. Keskustanuoret osallistuu mahdollisuuksien mukaan, kun taas Perussuomalaiset Nuoret ei osallistu mielenilmaukseen, selviää Verkkouutisten soittokierroksesta.

Mielenilmaukseen on kutsuttu Suomen poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt sekä rauhanjärjestöt. Tavoitteena on järjestää järjestöjen yhteinen mielenilmaus YK:n päivänä 24. lokakuuta. Sen tavoitteena on antaa selkeä viesti siitä, että suomalaiset tuomitsevat Venäjän toimet.

– Joo, kyllä olemme ilman muuta osallistumassa tärkeän asian edessä, sanoo demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi.

– Tämä on tärkeä asia yksinkertaisesti siitä syystä, että Syyriassa on nähty sotatoimia, jotka kohdistuvat siviilikohteisiin. Se on todella törkeää toimintaa ja todella väärin.

Näkkäläjärvi kritisoi kansainvälistä yhteisöä, joka ei ole kyennyt puuttumaan Syyrian konfliktiin tarpeeksi tehokkaalla tavalla

– Olemme mielellämme tukemassa sitä, että siviilien pommitukset saadaan loppumaan ja kansainväliselle yhteisölle välitettyä viesti, että tilanteeseen pitäisi puuttua vahvemmin.

Näkkäläjärvi viittaa viime viikonloppuun, jolloin Venäjä esti YK:n turvallisuusneuvostossa käsitellyn Syyriaa koskevan päätöslauselman.

Ranskan esittämässä luonnoksessa vaadittiin Aleppon kaupungin pommitusten lopettamista ja lentokieltoa kaupungin ylle. Valtaosa neuvoston jäsenistä äänesti päätöslauselman puolesta, mutta Venäjä käytti veto-oikeuttaan.

– Se samalla osoitti sen, mikä tämän YK-järjestelmän heikkous on ja kuinka hampaaton se oikeastaan on monien tällaisten kriisien ehkäisemisessä.

Näkkäläjärven mukaan demarinuoret vahvistavat mielellään osallistumisensa virallisesti mielenilmaukseen, vaikka käytännönjärjestelyistä ei ole vielä sovittu.

– Olemme sitä mieltä, että kaikki mukaan lähtevät järjestöt voisivat rustata yhdessä tiedotteen. Kun kaikkien tavoitteena on saada tämä hulluus loppumaan, niin voisimme vaatia kaikkia valtioita, etupäässä Venäjää, noudattamaan kansainvälisiä sopimuksia. Niitä ei ole noudatettu myöskään Ukrainassa.

– Pidän myös tervetulleena avauksena Ranskan esitystä siitä, että Syyriassa pitäisi saada käyntiin kansainvälinen rikostutkinta, Näkkäläjärvi toteaa.

Ranskan ulkoministeri Jean-Marc Ayrault aikoo pyytää Kansainvälistä tuomioistuinta tutkimaan epäilyksiä Venäjän Syyriassa suorittamista sotarikoksista.

"Venäjän toimet järkyttäviä"

Vasemmistonuoret kertoo osallistuvansa mielenilmaukseen.

– Saimme kutsun ja osallistumme alustavasti, sanoo vasemmistonuorten puheenjohtaja Anni Ahlakorpi.

Ahlakorpi muistuttaa, että samana päivänä on perinteisesti ollut rauhanmarsseja ja järjestö on saanut niihin kutsuja jo aikaisemmin.

– Me panostamme todennäköisesti enemmän näihin ihmisoikeus- ja rauhanjärjestöjen tilaisuuksiin, mutta totta kai olemme mukana myös kokoomusnuorten ja -opiskelijoiden järjestämässä tilaisuudessa. Tämä on kuitenkin tärkeä asia.

– Toki henkilökohtaisesti toivon, että mahtuisimme kaikki samaan tapahtumaan. Tuntuu vähän hassulta, että meillä on useampi samaan aiheeseen liittyvä mielenosoitus samana päivänä.

Hän korostaa Syyrian tilanteen kokonaisuudessaan olevan järkyttävä, ja että kyse on monimutkaisesta konfliktista, jolla on monta osapuolta.

– Totta kai on tärkeää tuomita se, mitä Venäjä on tehnyt Syyriassa. Sehän on aivan järkyttävää, ja kaikki ovat nähneet kuvat syyrialaislapsista. Lapsia kohtaan on toimittu todella törkeästi. Mutta yhtä tärkeää on muistaa, että myös muilla suurvalloilla on ollut näppinsä pelissä Syyriassa

– Syyriassa on monia eri osapuolia, joita on myös syytä kritisoida Venäjän lisäksi.

Ahlakorpi ei osaa vielä sanoa, julkaiseeko vasemmistonuoret virallisen tiedotteen osallistumisestaan eri tapahtumiin. Järjestö päättää tarkemmista askelmerkeistä tämän viikon aikana.

"Kannustan menemään mielenilmaukseen"

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO on mukana järjestämässä mielenilmausta.

– Mielestämme Venäjä toimii tavalla, jota ei voi enää hiljaisesti hyväksyä, vastaavat ViNOn puheenjohtajat Jaakko Mustakallio ja Saara Ilvessalo.

– Samalle YK:n päivälle on ilmeisesti suunnitteilla myös toinen mielenosoitus Syyrian rauhan puolesta, ja toivomme, että nämä kaksi mielenilmausta saadaan suunniteltua niin, että ne tukevat tapahtumina toisiaan, kaksikko toteaa lyhyessä vastauksessaan.

Keskustanuoret ilmoittaa osallistuvansa mielenilmaukseen "mahdollisuuksien mukaan".

– Tuomitsemme ihmisoikeusrikkomukset yksiselitteisesti, tapahtuvat ne missä tahansa, kertoo keskustanuorten puheenjohtaja Hilkka Kemppi.

– Venäjällä on vastuu oman kansansa ihmisoikeuksien suojelusta, ja esimerkiksi Aleppossa tällä hetkellä teot ja humanitäärinen tuki on olematonta.

Kemppi sanoo kannustavansa keskustanuorten jäseniä puhumaan rohkeasti ihmisoikeuksista ja niihin liittyvistä ongelmakohdista.

– Kannustan myös menemään mielenilmaukseen ja sitä kautta korostamaan ihmisoikeuksien tärkeyttä. Jokaisen maan kansalaisilla tulee olla oikeus kansainvälisten ihmisoikeussopimusten mukaisiin oikeuksiin.

Perussuomalaiset Nuoret ei puolestaan aio osallistua mielenilmaukseen.

– Emme osallistu, toteaa PS-nuorten kolmas puheenjohtaja Daniel Kaartinen.

– (Nuorten) Hallitus ei ole päättänyt asiasta, mutta olemme käsitelleet asiaa ja olemme kallistuneet siihen suuntaan, että emme osallistu.

Kaartinen ei kommentoinut, miksi järjestö aikoo todennäköisesti jättäytyä mielenilmauksen ulkopuolelle.