Kulttuurivaikuttaja ihmettelee Ylelle: Milloin tolkullisuudesta tuli kirosana?

Kirjailija, ohjaaja ja näyttelijä Pirkko Saisio ihmettelee Ylen haastattelussa suomalaista keskusteluilmapiiriä. Hän kertoo saaneensa osakseen monelaista nimittelyä sen jälkeen, kun hän puhui maahanmuutosta ja punavihreästä kuplasta Helsingin Sanomien haastattelussa hieman yli viikko sitten.

– Äärinationalisti, äärioikeistolainen, madeiralainen kukkahattutäti, puolinatsi – ei sentään kokonainen. Kaikkein pahimpia en viitsi tässä edes mainita. Viimeiseksi on tullut tämä tolkun ihminen. Missä ihmeen vaiheessa tolkullisuudesta on tullut kirosana? Ja täytyy muistaa, että kaikki tämä on tullut niiltä sivuilta, joilla vastustetaan vihapuhetta, Saisio sanoo Ylelle.

Hän kertoo odottaneensa pienimuotoista myrskyä, mutta olevansa silti hämmästynyt ja pettynyt.

– Sanoin kotonakin puolisolleni Pirjo Honkasalolle, että nyt taitaa tulla lunta tupaan sekä oikealta että vasemmalta, mutta enemmän sitä on kyllä tullut vasemmalta, Saisio kertaa Ylelle.

Saisio harmittelee, että tietyistä tabuista on Suomessa edelleen hankala keskustella.

– Tosiasiassa maahanmuuttokeskustelu on jumiutunut täysin paikoilleen – argumentit ovat yhdellä puolella yhdenlaisia ja toisella puolella toisenlaisia.

– Maahanmuuttoon liittyy ongelmia kuten monikulttuurisuuteenkin. Näistä ongelmista olisi kiva käydä keskustelua ilman, että se koetaan hyökkäykseksi. Olisi mukava saada punnittua faktaa siitä, kuinka paljon pakolaisia tai maahanmuuttajia on mahdollista ottaa ja onko olemassa jonkinlaisia resurssirajoja. Valitettavasti tämä on kielletty kysymys, Saisio harmittelee Ylelle.