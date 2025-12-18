Ylilääkäri IS:lle: Influenssa leviää, vointi voi romahtaa nopeasti

Influenssa-aallon huipun ennakoidaan ajoittuvan joulun jälkeiseen aikaan tai alkuvuoteen.

Todettuja tautitapauksia on ollut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan viime viikkoina runsaasti eri puolilla Suomea. Seurantaan lähetetyistä influenssa A -positiivisista näytteistä on todettu molempia A-alatyypin viruksia eli H1N1pdm09- ja H3N2-viruksia.

Rokotuskattavuus oli joulukuun alkupuolella 65 vuotta täyttäneiden keskuudessa noin 55 prosenttia ja koko väestön osalta 25 prosenttia.

Ylilääkäri Hans Gärdström sanoo Ilta-Sanomille, että tautiaalto on lisännyt nopeaan tahtiin työntekijöiden poissaoloja Etelä-Savon hyvinvointialueella. Influenssa vaikuttaa levinneen herkemmin ja tavanomaista aiemmin.

Monilla oirekuva on lievä, mutta vakavaa taudinkuvaa esiintyy myös. Osa potilaista saa influenssan jälkeen bakteerin aiheuttaman keuhkokuumeen.

– Voinnin romahtaminen tapahtuu nopeasti heillä, joihin tauti iskee pahasti. Niitä on ollut hieman enemmän kuin aikaisempina vuosina, ylilääkäri sanoo.

Influenssa voi tarttua jo ennen oireiden alkua, mutta tartuntaherkkyys on suurinta 2–4 vuorokautta oireiden alun jälkeen. Tällöin olisi syytä pysyä kotoa ja välttää muiden tartuttamista, Gärdström muistuttaa.