Venäjän BM-27 Uragan -raketinheitin Ukrainan rintamalla. / Zvezda

Garri Kasparov: Kreml varautuu sodan seuraavaan vaiheeseen

  • Julkaistu 18.12.2025 | 07:10
  • Päivitetty 18.12.2025 | 07:43
  • Venäjä
Vladimir Putinin vaatimukset viittaavat sotatoimien jatkoon lähivuosina.
Euroopan maiden johtajat tapasivat alkuviikosta Berliinissä Ukrainan ja Yhdysvaltain edustajia laatiakseen yhteisen suunnitelman sodan lopettamiseksi.

Keskusteluita kuvailtiin rakentaviksi, mutta vaikeimmat kysymykset esimerkiksi Venäjän vaatimiin alueluovutuksiin liittyen ovat edelleen ratkaisematta.

Business Ukraine Magazine -lehden päätoimittaja Peter Dickinson arvioi Moskovan kovien vaatimusten paljastavan Vladimir Putinin todelliset aikeet. Hänen mukaansa ei ole mitään merkkejä siitä, että Putin olisi aidosti kiinnostunut sodan lopettamisesta.

– Päinvastoin, sillä monet Kremlin keskeisimmistä vaatimuksista vaikuttavat tähtäävän hyökkäyksen jatkamiseen suotuisammilla ehdoilla, Dickinson pohtii Atlantic Council -ajatuspajan artikkelissa.

Venäläinen oppositiopoliitikko ja shakkimestari Garri Kasparov on samoilla linjoilla. Vladimir Putin vaatii Ukrainan asevoimien pienentämistä, tärkeimpien linnoitettujen asemien luovuttamista ja länsimaiden aseavun lopettamista.

– Ukraina ei ole uhka Venäjälle eikä ole koskaan ollutkaan. On vain yksi tarkoitus, miksi siltä vaaditaan aseistariisuntaa ja vahvimmista puolustuksista luopumista: tämän seurauksena Venäjän olisi helpompaa voittaa sodan seuraava vaihe, Kasparov sanoo.

Uusimmat
