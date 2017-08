Terrorismitutkija: Tätä ongelmaa ei saa pois halaamalla

Terrorismin uhreja on muistettu niin Turussa kuin Barcelonassakin.

– Kyse on ei-hyväksyttävästä yrityksestä muuttaa yhteiskuntaa ja se on rakenteellista pahoinvointia paljon merkittävämpi asia. Tällaista väkivallan käyttöä ei voi verrata liikennekuolemiin tai vaikka ristiretkien tuottamiin uhreihin. Tällainen väkivalta uhkaa yhteiskuntaamme tavalla, joka ravisuttaa sen rakenteita, sotatieteen tohtori ja terrorismin tutkija Antti Paronen kommentoi Facebookissa.

Hänen mukaansa tilanteen tunnustaminen on ensimmäinen askel sen vastustamisessa.

– Sodan tila on tunnustettava ja tämän jälkeen on käytettävä riittävästi, mutta samanaikaisesti mahdollisimman vähän voimaa uhan poistamiseksi. Tämä voimankäyttö pitää kytkeä strategiseen viestiin Suomen yhtenäisyydestä ja siitä miten tämä maa ja kansalaisensa jatkavat yhtenäisinä kohti sellaista aikaa, että terrorin uhka maassamme on vain muinaismuisto, Paronen kirjoittaa.

Parosen mukaan ongelmasta ei saa vaieta.

– Tätä ongelmaa ei saa pois halaamalla.