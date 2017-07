Kokoomuksen Outi Mäkelä: Itämeren suojelu on koko Suomen asia

Kokoomuksen kansanedustaja Outi Mäkelä vaati vahvempia toimenpiteitä sinilevien torjumiseen. Lomailijoita kiusaavat myrkylliset sinileväesiintymät vaivaavat Itämerta ja ovat ilmaantuneet jälleen vesistöihin.

Tutkimusten mukaan levän syntymiseen on selkeä syy-yhteys ravinnepäästöillä ja etenkin vesiin pääsevän fosforin määrällä. Myös typellä on merkittävä rooli rannikkojen rehevöitymisessä.

– Itämeren suojelu on koko Suomen asia. Pelkkien rannikkokuntien ratkaisut eivät riitä, sillä sisämaan ravinteet valuvat vesistöihin ja kulkeutuvat virtausten mukana haavoittuvaan Itämereen.

– On valitettavaa, että sisämaassa suhtaudutaan typen poistoon huolettomammin kuin rannikon kunnissa. Esimerkiksi huonon typen poiston takia kolme tamperelaista kuormittaa Itämerta saman verran kuin neljä helsinkiläistä, Outi Mäkelä toteaa tiedotteessaan.

Edellisessä hallitusohjelmassa linjattiin, että Suomesta tehdään ravinteiden kierrätyksen mallimaa. Ohjelmaa on jatkettu tälle hallituskaudelle. Ympäristöministeriö jakaa noin neljä miljoonaa euroa hankkeisiin, joilla pyritään parantamaan vesistöjen tilaa ja tehostamaan ravinteiden kierrätystä.

Mäkelän mukaan työtä Itämeren suojelemiseksi on tehty pitkään, mutta meren hyvää tilaa ei ole saavutettu missään. Rahaa jaetaan ympäri suomen eri hankkeisiin, joilla tuetaan innovatiivisia ja konkreettisia ratkaisuja rannikkojen rehevöitymisen hillitsemiseksi.

– Teollisuuden ja maatalouden päästöjä on vähennettävä edelleen. Hallituksen on arvioitava toimenpiteiden vaikuttavuus ja pohdittava tarvittaessa lisärahoitusta. Ympäristöministerin avustuksen piiriin pääsevien hankkeiden on oltava vaikuttavia ja kustannustehokkaita. Leväasioissa ei auta olla leväperäinen. Tulevilla sukupolvilla on oikeus puhtaaseen mereen ja vesistöihin, Mäkelä linjaa.