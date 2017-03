US: Petteri Orpon mukaan nationalismi ei kuulu terveeseen isänmaallisuuteen

Valtiovarainministeri Petteri Orpo on huolissaan voimistuvasta nationalistisesta ajattelusta ja protektionismista. Orpo puhui sotaveteraaniviikon avauksessa Eurassa eilen lauantaina. Asiasta uutisoi Uusi Suomi.

– Elämme aikaa, jossa kansainvälisyyttä, avoimuutta ja liberaalia demokratiaa haastetaan enemmän kuin aikoihin. Valehtelisin jos väittäisin, etten ole lainkaan huolissani voimistuneesta kansallismielisyyttä korostavasta liikehdinnästä ja protektionismista. Sellaisesta ei ole koskaan seurannut mitään hyvää.

Nationalistiset liikkeet nostavat Orpon mukaan päätään Euroopassa ja maailmalla. Ne yrittävät myös omivat isänmaallisuuden itselleen. Orpo kuitenkin korostaa, ettei terveeseen isänmaallisuuteen kuulu vihan ja vastakkainasettelun lietsominen.

– Tämä ero on tehtävä selväksi. Minulle isänmaallisuudessa on kyse rakkaudesta ja omistautumisesta oman maan hyväksi. Isänmaallisuus on parhaimmillaan koko kansakuntaa yhdistävä voima, jota on vaikeaa murtaa, Orpo summaa.

Samassa puheessa valtiovarainministeri totesi myös, että taloustilanteella on merkittäviä vaikutuksia turvallisuuteemme. Orpo totesi, että terve talous on parasta turvallisuuspolitiikkaa.

– Kasvava talous on perusta työllisyydelle ja hyvinvoinnille. Nyt on kuitenkin erittäin tärkeää muistaa muutama asia. Ensinnäkin, kasvu ei valitettavasti ole vielä ole kestävää. Se perustuu kotimaisen kysynnän velkavetoiselle kasvulle ja rakentamiselle. Nämä eivät kanna loputtomiin.