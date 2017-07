Opettaja MTV:lle: Oppilaan yksityisasioita ei pidä kailottaa koko luokalle

Monen opettajan mielestä uusi lukuvuosi on luontevaa aloittaa keskustelulla kesälomasta.

Kesälomalla erot vähävaraisten ja rikkaiden perheiden välillä korostuvat. Lomansa harrastusten ja ulkomaanmatkojen parissa viettävät oppilaat palaavat syksyllä kouluun uusia kokemuksia rikkaampina – toisilla ei taas ole juuri mitään kerrottavaa.

Syksyisin on monesti keskusteltu siitä, saako oppilailta kysellä heidän kesälomistaan.

Monen opettajan mielestä uusi lukuvuosi on luontevaa aloittaa keskustelulla kesälomasta. Oppilaiden kerrotaan myös kertovan mielellään kokemuksistaan.

– Kyselen yleensä aina lomien, työharjoitteluiden tai muiden sellaisten jälkeen oppilailta, mitä he ovat tehneet ja missä he ovat olleet. Kyselen myös harrastuksista ja siitä, mitä he aikovat tehdä tulevaisuudessa. Oppilaat yleensä juttelevat näistä asioista mielellään, 34 vuotta yläkoulu- ja lukioikäisiä opettanut Anne kertoo MTV:lle.

– Oppilaat tuovat harrastuksiaan ja vapaa-aikaansa koulussa usein melko voimakkaasti esiin.

Pääkaupunkiseudun yläkouluissa ja lukioissa yli 10 vuotta opettanut Pekka kertoo, että loman jälkeen monesti keskustellaan siitä, kuka on ollut missäkin.

– Erot ovat suuria. Jotkut perheet käyvät joka talvi Thaimaassa tai Rukalla, joillekin jo Hämeenlinna on kaukana, Pekka muistuttaa.

Oppilaiden taustoja ja omia kokemuksia ei siis tarvitse systemaattisesti jättää huomiotta. Parhaimmillaan oppilaiden omia kokemuksia voi hyödyntää opetuksessa hyvin hedelmällisellä tavalla.

– Hyvä pedagogi käyttää työssään oppilaan hyväksi kaikkea sitä tietoa, mitä hänellä on oppilaasta. Tähän liittyy tietysti myös kotitausta, mutta asiassa pitää olla hienovarainen. Oppilaan yksityisasioita ei pidä kailottaa koko luokalle edes silloin, kun oppilas on itse ottanut niitä esiin, Pekka toteaa.

Aina oppilaat eivät välttämättä tuo taustojaan esiin, vaikka syytä ehkä olisi. Silloin opettajan tehtävänä on olla läsnä sekä pitää silmät ja korvat auki.

– Pyrin kohtelemaan opiskelijoita samalla tavalla, mutta olen oppitunneilla läsnä herkällä korvalla ja katseella – eli tarvittaessa keskustelen esille nousseista asioista. Lisäksi tähtään siihen, että minua olisi helppo lähestyä, kiteyttää opettajana 32 vuotta työskennellyt Ritva.

Anne, Pekka ja Ritva eivät halunneet antaa haastattelua omalla nimellään.