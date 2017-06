Kokoomusnuorten puheenjohtaja: Kokoomus ei voi istua samassa hallituksessa Jussi Halla-ahon kanssa

Jussi Halla-aho on tänään valittu Perussuomalaisten puheenjohtajaksi. Kokoomusnuorten puheenjohtaja Daniel Sazonov vaatii Kokoomusta pidättäytymään hallitusyhteistyöstä Halla-ahon johtamien perussuomalaisten kanssa.

– Puheenjohtajavaihdoksen myötä perussuomalaiset ovat tehneet selkeän linjanmuutoksen. Uusi perussuomalaiset on jyrkän maahanmuuttovastainen ja avoimen EU- ja globalisaatiokriittinen puolue. Halla-ahon johtamana puolue vertautuu Euroopan muihin rasistisiin puolueisiin, joiden kanssa vastuulliset eurooppalaiset puolueet ovat pidättäytyneet tekemästä hallitusyhteistyötä, Sazonov arvioi perussuomalaisissa tapahtunutta muutosta tiedotteessaan.

– Kokoomus ei voi istua samassa hallituksessa puolueen kanssa, jonka puheenjohtaja on poliittisessa toiminnassaan ja kampanjateemoissaan kyseenalaistanut kokoomuslaisen ihmis- ja yhteiskuntakäsityksen kulmakiviä. Kun katsoo Kokoomuksen periaateohjelmaa, siellä korostuvat puolueen keskeisinä arvoina mahdollisuuksien tasa-arvo, vähemmistöjen oikeudet, kansainvälisyys sekä globaali vastuu. Ristiriita on ilmiselvä, Sazonov jatkaa.

– Kokoomuksen on osoitettava, että tässä kulkee raja. Jokaisen vastuullisen puolueen on pyrittävä olemaan hallitusvastuussa omien tavoitteidensa edistämiseksi. Tämä ei saa kuitenkaan tapahtua hinnalla millä hyvänsä. Halla-aholaisen ja kokoomuslaisen ihmiskäsityksen välinen ristiriita ja perussuomalaisten päätös kääntää selkänsä avoimelle, eurooppalaiselle Suomelle painavat enemmän kuin hallitusohjelman yksityiskohdat. Kokoomus ja Halla-ahon johtamat perussuomalaiset eivät mahdu samaan hallitukseen.

– Kokoomuksen on ilmaistava oma kielteinen kantansa Halla-ahon kanssa jatkamisesta. Tämän jälkeen pallo on pääministeri Sipilällä. Toivon vahvasti, että Keskusta ei hyppää Halla-aholaiseen kelkkaan, vaan säilyy vastuullisena poliittisena voimana. Kokoomus on varmasti tästä eteenpäinkin valmis kantamaan vastuuta hallituksessa.