Yrittäjät esittää YTK:n jäsenmaksusta työsuhde-etua

Työllisistä 61 prosenttia olisi tyytyväisiä, jos työnantaja maksaisi työsuhde-etuna jäsenmaksun YTK-kassaan.

– Liian moni on edelleen ilman ansiosidonnaista turvaa. Rohkaisemme työnantajia tarjoamaan tätä työsuhde-etua, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Kantar TNS kysyi Suomen Yrittäjien toimeksiannosta työelämässä olevilta, mitä mieltä he olisivat, jos työnantaja tarjoaisi työsuhde etuna sen, että maksaisi työntekijän puolesta tämän jäsenmaksun Yleiseen työttömyyskassaan (YTK).

Vastaajista 33 prosenttia olisi erittäin tyytyväinen ja 28 prosenttia melko tyytyväinen. Tyytymättömiä oli huomattavasti vähemmän: erittäin tyytymättömiä olisi 12 ja melko tyytymättömiä seitsemän prosenttia vastaajista.

– On tärkeä viesti, että työntekijät arvostavat sitä, jos työnantaja maksaisi työsuhde-etuna YTK:n jäsenmaksun, Pentikäinen sanoo.

Pentikäinen muistuttaa, että koronakriisin lomautukset paljastivat, että monet työntekijät ovat edelleen ilman ansiosidonnaista työttömyysturvaa.

– Heistä moni on nuori tai muuten hauraassa työmarkkina-asemassa. Nykyajan nopeiden muutosten työelämässä muutosturva on tärkeä osa työntekijän perusturvaa. On työnantajankin etu huolehtia omien työntekijöidensä muutosturvasta, Pentikäinen sanoo.

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan saadakseen pitää olla jäsenenä jossakin työttömyyskassassa. Ammattiliiton jäsen ei kuitenkaan tarvitse olla.

Työelämägallupin toteutti Kantar TNS Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta. Kyselyyn vastasi 1039 työelämässä olevaa Suomessa asuvaa ihmistä (18–79 v.). Aineisto edustaa kohderyhmän työelämässä mukana olevia suomalaisia. Tutkimusaineisto on väestöedustava vastaajien sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan. Tutkimuksen kohderyhmä poimittu valtakunnallisesta Forum -nettipaneelista. Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta 3,1 prosenttiyksikköä 50 prosentin tulostasolla. Kysely tehtiin syyskuussa.