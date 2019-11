Yrittäjä KL:lle: Satoja pienyrityksiä voi kaatua lakkoilun takia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Metsäpalvelu Turusen uusien töiden aloitus Hämeessä vaatii 800 kirjeen toimittamisen metsänomistajille.

Metsäpalvelu Turusen toimitusjohtaja Tuomo Turunen kertoo Kauppalehdelle, että yhtiölle olisi tulossa työmaa Hämeeseen, mutta töiden aloitus vaatii 800 kirjeen toimittamisen maanomistajille eli metsänomistajille.

Pahimmillaan lakko voi Turusen mukaan estää tulevana talvena pitkälti työnteon, koska yhtiö ei voi aloittaa töitä ennen kuin on saanut kirjalliset luvat ja posti on ainut kanava saada niitä.

– Meillä on vastaavia työmaita myös muualla Suomessa käynnissä, ja olemme lähettäneet asiakkaille puukauppakirjoja, eli kun he allekirjoittajat ja palauttavat ne, niin me maksamme heille. Tässä puhutaan yli 100 000 eurosta ihmisten rahoja, hän kertoo.

Turusen mukaansa ainoa vaihtoehto on vain odottaa. Suhteellisuudentaju on tässä lakkoilussa hänen mielestään kadonnut.

– Sanotaan että yritykset aina pärjää, mutta minä pahoin pelkään, että pitkässä juoksussa meillä voi kaatua satoja pienyrityksiä lakon ja tukilakkojen takia. Vaikka ne eivät kaatuisi nyt heti, niin tästä voi syntyä sellainen ympyrä, jota yritykset eivät saa taloudellisesti enää kurottua kiinni, hän varoittaa.

Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtajan Janne Makkulan mukaan Postin lakon vaikutukset yrityksiin vaihtelevat vähäisestä hyvinkin merkittävään.

Muun muassa paperilaskutus seisoo, ja kirjeitä voi olla kasautuneina satoja. Ongelmia on myös tuotannossa.

– Teollisuuden puolelle tuotantoon tulee erilaisia osia lähetyksinä sekä ulkomailta että Suomesta, mutta nyt ne osat eivät tule, Makkula toteaa.