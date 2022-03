Yliopisto varoittaa Vanhus ja meri -kirjan rajuista kalakuvauksista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Wokeen heränneet opiskelijat tietävät nyt pelätä klassikoita.

Daily Mail kertoo skottilaisen University of the Highlands and Islandsin historian ja kirjallisuuden opiskelijoiden kirjaston klassikkokirjojen saaneen sisältöönsä varoituksia.

Yliopiston mukaan sisältövaroitukset sallivat opiskelijoiden tehdä informoituja valintoja.

Ernest Hemingwayn suurteos Vanhus ja meri on saanut sisältövaroituksen, jonka mukaan se sisältää ”havainnollisia kalastuskuvauksia”. Viittaus tarkoittaa tarinan kalastaja Santiagon pitkää taistelua valtavan kalan kanssa sen hengestä ja lopulta haiparvea vastaan. Yleisesti tätä on pidetty metaforana elämästä, mutta yliopisto ilmeisesti tulkitsee kyseessä olevan ihmisen julmuus eläintä kohtaan.

Yliopisto on antanut Homeroksen (ehkä 700-luvulla eKr.) Ilias-teokselle ja 1000-luvulla kirjoitetulla Beowulf-runoteokselle varoitukset, joiden mukaan ne sisältävät ”väkivaltaisen lähitaistelun kohtauksia”.

Mary Shelleyn Frankensteinin varoitetaan sisältävän ”väkivaltaisen murhan ja julmuutta.

Shakespearen Hamlet sekä Romeo ja Julia ovat saaneet varoitukset, joiden mukaan ne sisältävän ”puukotuksia, myrkytyksiä ja itsemurhia”.