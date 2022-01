Ylilääkäri USA:ssa: Tilanne on brutaali, työntekijöistä pulaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Monet sairaalat ovat joutuneet vähentämään vuode- ja tehohoitopaikkojen määrää poissaolojen vuoksi.

Terveydenhuollon henkilökunnan sairaustapaukset ja karanteenit ovat vaikeuttaneet monien sairaaloiden toimintaa Yhdysvalloissa.

Sisään otettavien potilaiden määrää joudutaan tällä hetkellä rajoittamaan monin paikoin hoitoturvallisuuden takaamiseksi. Wall Street Journal -lehden mukaan taustalla on lisäksi yleinen hoiva-alan työvoimapula monissa osavaltioissa.

Esimerkiksi Bostonissa sijaitseva Mass General Brigham-sairaalakeskus joutui pitämään 83 vuodepaikkaa tyhjänä viime perjantaina. Ohion osavaltion yliopistosairaaloiden tehohoidon kapasiteettia on vähennetty henkilöstöpulan vuoksi 16 prosentilla.

– Tilanne on todellakin brutaali, Texasissa sijaitsevan sairaalaverkoston ylilääkäri Joseph Chang sanoo.

Vuodepaikkojen vähentäminen tarkoittaa käytännössä sitä, että osa potilaista joutuu odottamaan pitkiäkin aikoja päivystyksessä tai ambulansseissa. Syöpä- ja sydänsairauksien hoitoja on lykätty, mikä voi heikentää hoitoennustetta.

Osa sairaaloista on kehottanut lääkäreitä kotiuttamaan potilaita mahdollisimman pian paikkojen vapauttamiseksi. Terveenä olevaa henkilökuntaa on pyydetty tekemään ylitöitä, ja paikalle on hälytetty kaikki mahdolliset tilapäistyöntekijät.

Vapaaehtoiset avustustyöntekijät ja kansalliskaartin sotilaat ovat myös tukeneet terveydenhuollon toimintaa. Lähes 1 300 sairaalaa on ilmoittanut liittovaltiolle kärsivänsä tällä hetkellä ”kriittisestä” työvoimapulasta.