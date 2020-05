Ylilääkäri LM:lle: Yksilöerot sukupuolta merkittävämpiä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ylilääkäri Asko Järvisestä sukupuoleen perustuvat koronavirusrajoitukset eivät ole perusteltuja.

Ruotsissa nostettiin tällä viikolla esiin mahdollisuus erilaisten koronavirusrajoitusten asettamisesta sukupuolen perusteella. Tätä perusteltiin sillä, että koronavirus on vaikuttanut eri tavalla miehiin ja naisiin.

Suomessakin ero on nähtävissä, sillä tehohoidossa olleista suurempi osa on miehiä (60 %) kuin naisia (40 %). Lännen Median haastattelema Husin ylilääkäri Asko Järvinen ei kuitenkaan pidä sukupuoleen perustuvia rajoituksia Suomessa realistisina.

– Näin pientä eroa ei voi ottaa huomioon, koska yksilötason erot riskeissä ovat paljon merkittävämmät, enkä usko, että se olisi lain mukaan edes mahdollista, Järvinen toteaa.

Näitä riskejä ovat esimerkiksi henkilön ikä ja aiemmat perussairaudet. Miesten osalta riskiä vakavaan tautiin voivat Järvisen mukaan mahdollisesti lisätä esimerkiksi paino ja elintavat.

Järvinen ei kuitenkaan osaa varmasti sanoa, miksi koronavirus on vaikuttanut eri tavalla miehiin ja naisiin. Järvisen mukaan vakavia infektiotauteja sairastavista miesten osuus on kuitenkin koronavirustaudin ulkopuolellakin yleisesti suurempi, noin 55 prosenttia sairastuneista.

Koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen on Suomessa kuollut enemmän on naisia (53 %) kuin miehiä (47 %). Tämä selittyy hoivakodeissa tapahtuneilla kuolemantapauksilla, sillä hoivakodeissa naisia on keskimäärin enemmän.